Lâ€™Entrefilet : Mare nostrum en musique

L’Opéra d’Alger atteint sa vitesse de croisière, avec le menu qu’il propose à l’occasion du 13e Festival international de musique andalouse et des musiques anciennes qui a levé son rideau hier. Pas moins de treize pays d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et d’Asie assisteront à cette ronde dédiée à la période médiévale. Le Sénégal, la Hongrie et la Suède côtoieront, pour leur première participation, l’Espagne, la Turquie, la Grèce, le Liban, la Tunisie, l’Égypte, l’Iran, l’Argentine, le Maroc et l’Afghanistan. Une belle grappe de nationalités qui auront à exécuter des programmes de musiques traditionnelles datant du Moyen-âge avec des instruments anciens utilisés dans différentes cultures méditerranéennes. L’Algérie, pays hôte, rendra un vibrant hommage à Hamdi Benani, chantre du malouf, avec la participation de Hamidou, P’tit Moh, Nouri Koufi et les prestigieux groupes «El-Gharnatia» de Koléa, «Nassim El-Andalous» d’Oran et la troupe féminine «Lemma de Béchar». Le tout sera agrémenté d’une série de master-class consacrés aux instruments propres à cette musique savante.

K. M.