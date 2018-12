Le rÃ´le des bibliothÃ¨ques publiques en dÃ©bat

Le thème «les mesures techniques et les prestations au niveau des bibliothèques publiques entre mutation des connaissances et évolutions technologiques» est l’objet d’un séminaire national dont les travaux se sont tenus le mardi, mercredi et jeudi passés au Palais des arts et de la culture Mohamed Boudiaf de Annaba avec la participation de plus de 17 professeurs et experts en la matière, ainsi que des étudiants de la filière «bibliothéconomie». Les conférenciers, issus de différentes universités du pays, ont abordé, à l’occasion, le rôle des bibliothèques publiques dans la diffusion de l’information et du savoir, d’où la nécessité de leur mise à niveau dans la perspective de mieux servir les utilisateurs. Ils ont insisté sur l’utilisation des nouvelles technologies au niveau des bibliothèques susceptibles d’être exploitées par des usagers. Le docteur, Lezhar Bouchareb Bouloudani, du département de la filière «bibliothéconomie» de l’université Badji Mokhtar de Annaba qui a donné une conférence sur l’expérience de la bibliothèque publique d’Istanbul (Turquie) dans le soutien de la lecture .Ce dernier a plaidé pour une redéfinition de la bibliothèque dans la perspective d’être à jour avec le monde de la documentation.

Les conférenciers ont longuement débattu la problématique des prestations techniques au niveau des bibliothèques publique pour mieux répondre aux besoins sociétaux des usagers. Pas moins de 25 bibliothécaires venus de la maison de la culture, de la bibliothèque publique, de celle de la commune d’Annaba et les maisons de jeunes ont bénéficié d’une formation dans le domaine de la documentation pour mettre en œuvre des actions en direction du public. Organisé par la maison de la culture Mohamed Boudiaf en collaboration avec l’université Badji Mokhtar d’Annaba et celle d’Abdelhamid Mehri de Constantine, les travaux de cette rencontre culturelle ont vu la présentation de 15 communications.

B. G.