ClÃ´ture de la 2e Ã©dition DES rendez-vous cinÃ©matographiques dâ€™Alger Ã  Ibn Khaldoun : Dynamisme de la crÃ©ation contemporaine

La 2e édition des Rendez-vous cinématographiques d’Alger a pris fin, dans la soirée de samedi, avec la projection de documentaires en présence de nombreux cinéphiles algérois, et ce à la salle Ibn Khaldoun à Alger.

Après trois jours de projections cinématographiques, les Rendez-vous cinématographiques d’Alger ont été clôturés, samedi dernier, en présence d’un public algérois qui a joui d’un programme minutieusement sélectionné, avec la projection de films documentaires et d’un concert andalous avec l’association «El-Djazaïria». Au menu, Birds, de Louisa Beskri, des Moutons et des hommes, de Karim Sayad, et Patients, de Grand Corps Malade et Mehdi Idir.

Il y a lieu de rappeler que cette manifestation est le fruit d’un jumelage entre la wilaya d’Alger et la région Île-de-France, qui a vu le jour en 2017.

Un accord signé dans la perspective de développer l’échange de compétences et la mise en œuvre de projets communs, mais également d’accompagner les liens culturels, humains et économiques privilégiés qui existent entre la France et l’Algérie. Initiée par Arts et Culture et l’association Indigènes Films, en collaboration avec la wilaya d’Alger, cette manifestation a été ouverte, jeudi dernier à la salle Ibn Khaldoun, avec un nombre de longs et courts métrages prévus dans le programme, et a vu la participation de réalisateurs dont les fictions ont été projetées.

Ainsi, la première soirée de ce festival, qui en est à sa deuxième année, a été ouverte par la projection du court métrage, un Jour de mariage, d’Elias Belkeddar, et d’Omar Gatlatou, de Merzak Allouache. Le festival, qui demeure un rendez-vous annuel incontournable des cinéphiles, est une occasion propice pour découvrir des performances d’acteurs, au service de personnages forts qui bâtissent des ponts de part et d’autre de la Méditerranée. Le festival a mis à l’honneur des premiers films avec les courts métrages d’Elias Belkeddar et Louisa Beskri, et les longs métrages de fiction de Lidia Terki, Yasmine Chouikh, Etienne Comar, Grands Corps Malade et Mehdi Idir, témoignant chacun à sa manière du dynamisme de la création contemporaine.

Un riche programme a été élaboré par les organisateurs du festival. Pour l’après-midi du vendredi, trois fictions ont été projetées, à savoir Django, de Etienne Comar, Paris la blanche de Lidia Terki, et Jusqu’à la fin des temps de Yasmine Chouikh. Ainsi, les organisateurs donnent rendez-vous aux cinéphiles en 2019, pour une autre édition.

Sihem Oubraham