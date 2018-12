15e Ã©dition du Dimajazz : Sous le signe de la rÃ©sistance

Après une année d’absence « forcée », Constantine renoue avec le Festival culturel international de jazz, lequel débute aujourd’hui au Théâtre régional Mohamed Tahar-Fergani.

Les organisateurs ont voulu placer cette 15e édition sous le signe de la résistance. Résistance, d’abord parce que ce terme va de soi avec le jazz, musique contestataire par essence. Résistance ensuite vu les « turbulences» traversées par l’ensemble des festivals d’Algérie au moment où l’ancien modèle de festival, devenu obsolète, tarde à céder la place à un nouveau basé sur le professionnalisme et la rentabilité économique et culturelle, au service du développement local ».

Résistance enfin, trait saillant d’Adel Merrouche, membre fondateur du Dimajazz disparu il y a 12 ans, et de Djamel Allam, parrain de l’édition 2005, décédé en septembre dernier. Pour ce retour, le commissariat du festival a opté pour une programmation à forte domination algérienne avec, en ouverture, un fidèle parmi les plus fidèles, le batteur Karim Ziad et son orchestre composé de Michel Alibo (Basse), David Aubaile (claviers), Acao Irving (saxophone) et Nenad Gajin (guitare). Musicien des plus courtisés sur la scène maghrébine, Ziad a, entre autres, collaboré avec Khaled, Mami, Safy Boutella, l’Orchestre national de Barbès, mais également avec des pointures de jazz à l’international à l’image de Joe Zawinul, ou encore le pianiste franco-serbe Bojan Z. La deuxième soirée verra la montée sur le planches de l’antique théâtre de noms issus de la région Est du pays, Ithrene, formation rock/blues d’Oum El Bouaghi, et Anis Benhallak, guitariste originaire de Chelghoum Laïd (wilaya de Mila) présentement installé en France, lequel vient juste de sortir un second album, Apes Theater, explorant des territoires tels le jazz, le rock, le funk, l’afrobeat et la musique traditionnelle algérienne.

La formation algéroise BB Blues, adepte de son originel du Delta, ouvrira jeudi pour Samira Brahmia, folkeuse franco-algérienne à la voix suave et à la vaste palette d’influences (pop-rock, châabi, gnawi et musique celtique).

La quatrième et avant-dernière soirée sera animée par la formation bougiotte Garage Band, menée par la chanteuse Aïda Oulmou, avec en seconde partie Lehmanns Brothers, formation issue d’Angoulême (France), laquelle compte à son actif une participation au Montreux Jazz Festival de 2017. Composé de 7 membres (Julien Anglade au chant et aux claviers, Alvin Amaïzo et Noé Hourant aux guitares, Pierre Sanges à la basse, Dorris Biayenda à la batterie, Florent Micheau au saxophone et Jordan Soivin au trombone), ce jeune groove band se propose de réveiller le funk des années 70, en y injectant de fortes doses de hip-hop, de house et de nu-soul.

Ambiance garantie ! Enfin, la soirée de clôture verra se relayer sur scène le projet Bahdja, né de la rencontre entre le violoniste algérien, Kheireddine Mkachiche, et le saxophoniste belge, Manuel Hermia, et en guise de plat de « résistance », une vieille connaissance du festival, le trompettiste afro-américain, Boney Fields, accompagné de sa formation, The Bone’s Project (Nadege Dumas, Axel Foucan, Ichème Zouggart, Joseph Champagnon, Bruno Pimienta et Jean Marc Randria), lesquels chaufferont, à coup sûr, comme en 2008 et 2011, la salle à blanc.

Il est à signaler qu’en parallèle du déroulement du festival, des ateliers en son et lumière, assurés par Alexis Gautier et Mathieu Dioni, se tiendront, au même endroit, les journées du jeudi et vendredi. Pour rappel, des points de vente de billets d’entrée (dont le tarif va de 700 à 2.000 DA, avec une formule abonnement à 4.000 DA sont proposés au niveau du palais de la culture Malek-Haddad et du siège du théâtre régional.

Issam Boulksibat