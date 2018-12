Ligue 1, CR Belouizdad : Â« Les trois points dÃ©falquÃ©s ne seront pas restituÃ©s Â»

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, a annoncé que les trois points défalqués au CR Belouizdad suite à son forfait pour le compte de la première journée du championnat à domicile face à l'AS Aïn M'lila «ne seront pas restitués». «Je pense que la réglementation est claire dans cette histoire, le CRB a déclaré forfait pour le match de la première journée du championnat à domicile face à l'AS Aïn M'lila pour dettes impayées, ce qui lui a valu une défaite sur tapis vert (3-0) et une défalcation de trois points.

La FAF ne peut pas déroger à la réglementation et aux décision prises au sein du bureau fédéral. Je souhaite bonne chance au CRB pour la suite de championnat. 45 points sont en jeu et le club doit réagir pour éviter la relégation», a déclaré Zetchi à la Radio Jil FM. Le CR Belouizdad dirigé par l'ancien président de l'USM Alger, Saïd Allik, après l'arrivée du groupe Madar Holding qui est devenu actionnaire majoritaire du capital social de la Société sportive par actions (SSPA)/CR Belouizdad, traverse depuis le début de la saison une crise de résultats aigüe qui l'a scotché à une place de lanterne rouge avec 10 points seulement à l'issue de la phase aller. Pour rappel, le club algérois confronté à une crise financière avait déclaré forfait pour le match de première journée du championnat à domicile face à l'AS Aïn M'lila pour dettes impayées, ce qui lui a valu une défaite sur tapis vert (3-0) et une défalcation de trois points.