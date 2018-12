Dumas, entraÃ®neur de la JSK : Â« Surtout ne pas sous-estimer Ghriss Â»

L'entraîneur de la JS Kabylie, Franck Dumas, a appelé ses joueurs à ne pas sous-estimer l'ARB Ghriss qu'ils affronteront mardi à Mascara (14h00) dans le cadre des 32es de finale de la Coupe d'Algérie de football. «La consigne est de ne pas sous-estimer l'adversaire.

Quelle que soit l'équipe qu'on affronte, il faut taper fort si on veut maintenir le rêve enclenché en début de saison», a dit Dumas, dimanche, en conférence de presse à Tizi-Ouzou. Considérant que le charme de la Coupe d'Algérie est «cette possibilité donnée aux clubs de divisions inférieures de se frotter aux grands», il a considéré «qu'on n'est jamais assez prudent ou à l'abri de mauvaises surprises, car il y aura toujours un adversaire apte à poser problèmes». Il a, par ailleurs, qualifié de «très bénéfique» le stage de huit jours effectué par la JS Kabylie au Maroc, du 3 au 11 décembre : «Le stage qui s'est déroulé dans de bonnes conditions nous a permis d'apporter des solutions aux exigences de la phase retour. Nous voulons préserver et respecter le travail accompli par le groupe tout en apportant quelque chose de plus».

Concernant le mercato hivernal, Dumas, tout en refusant d'avancer un quelconque nom, a assuré que la direction «s'attèle à trouver quelque chose d'intéressant, à tous les postes, tout en restant dans l'esprit du ‘’Projet jeunesse’’ lancé par le club». «Nous ne sommes pas pressés pour les recrutements, nous avons encore le temps pour faire notre choix», a-t-il indiqué, précisant que «les seuls critères exigés sont la jeunesse et la marge de progression».