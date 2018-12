Coupe dâ€™AlgÃ©rie (32es de finale), ESS - OM et DRBT - CRB : en apÃ©ritif de sa Â« MajestÃ© Â»

L’ESS - Olympique Médéa et DRB Tadjenanet - CR Belouizdad constitueront les deux chocs des 32es de finale de la Coupe d’Algérie de football, prévus entre les lundi 17 et jeudi 27 décembre, alors que le petit poucet de l'épreuve, l'Olympique Akbou (Div. Honneur) visera l'exploit face au NA Husseïn-Dey.

L'Entente, détentrice du record de trophées en compagnie du MC Alger et de l'USM Alger (8 coupes), tentera de confirmer son redressement sous la houlette du nouvel entraîneur Noureddine Zekri face à une équipe de Médéa qui voyage bien cette saison. Le match DRBT-CRB mettra aux prises deux équipes qui ont bouclé la première partie de la saison en position de relégables et dont l'objectif principal reste le maintien. Le tirage au sort de l'épreuve populaire, effectué dimanche dernier, a donné lieu à trois confrontations entre des équipes des deux paliers professionnels : USM Alger - ASM Oran, RC Kouba - MC Alger et USM Blida - Paradou AC. L'USM Bel-Abbès, détentrice du trophée, entamera la défense de son titre à domicile face au MS Cherchell (Régionale 1), tombeur au dernier tour régional de l’actuel leader de Ligue 2, l’ASO Chlef (1-0 après prolongations). Une mission qui s'annonce dans les cordes de la formations de la Mekerra, même si la crise financière que vit le club de l'Ouest depuis quelque temps va certainement planer sur ce match. Le petit poucet de l'épreuve, l’Olympique Akbou, est appelé, lui, à puiser dans ses réserves pour espérer réaliser l'exploit face au NAHD, alors que la JS Kabylie, finaliste malheureuse de la précédente édition, sera en appel à l'ouest du pays pour affronter l’ARB Ghriss, actuel 10e au classement de la division interrégions (centre-ouest). Une rencontre opposera des pensionnaires de la Ligue 2. La JSM Béjaïa accueillera, en effet, lundi, au stade de l'Unité maghrébine (17h00), la JSM Skikda dans un derby de l'Est qui s'annonce équilibré et ouvert à tous les pronostics.

Les autres matchs de ces 32es de finale verront les «petits» clubs défier les gros bras dans l'espoir de créer la sensation et poursuivre leur aventure dans cette compétition qui a souvent réservé des surprises. Pour cette nouvelle édition de Dame coupe, la Fédération algérienne a adopté quelques nouveautés. Les quarts et demi-finales se joueront ainsi en aller-retour et la sanction du huis clos ne sera pas appliquée dans les matchs de coupe. Enfin, le principe d'un quatrième remplaçant lors des prolongations a été également adopté, suivant la recommandation de l'IFAB (International football association board), organe garant des lois du jeu.