JubilÃ© Ahmed Chaouch (ex-joueur de lâ€™E Collo) : Retrouvailles, Ã©motion et convivialitÃ©

Samedi dernier a eu lieu le jubilé de l’ex-milieu de terrain de charme de l’Entente de Collo, Messaoud Ahmed Chaouch, dit ‘’Zico’’ au stade Amar-Benzama de Collo. Dans la matinée, le président de l’association des amis du football de Collo (AAFC) l’ex-international, Mahfoud Boukadoum, qui a évolué sous les couleurs de l’E. Collo et de la JS Kabylie a animé une conférence de presse, à l’hôtel Bougaroun, avec à ses côtés, son ex-coéquipier, Messaoud Ahmed Chaouch, le P/APC Djamel Ghemired, le chef de daïra Chérif Boudoir, le secrétaire général de l’AAFC, Boukadia Hocine, en plus de l’ancien maire et député de la ville de Collo, Ahmed Ghemired, en présence d’une nombreuse assistance.

Etaient présents aussi d’anciens joueurs de l’Entente de Collo des années 1980/90, tels les Guechir, Sedrati, Kermiche, Bellachia et autres, et d’anciennes stars des années 1970/80 telles Fendi (MOC), Bouras (USMAB/CSC), ainsi que l’ex-star de l’ESS et de l’USMA, Issad Bourahli. L’ex-entraineur charismatique de l’ASAM, Abdelhamid Azeroual, a gentiment effectué le déplacement. Tout ce beau monde a répondu à l’appel de Mahfoud Boukadoum à travers l’AAFC à l’occasion du jubilé de Ahmed Chaouch. Une ambiance conviviale régnait à l’hôtel Bougaroun, beaucoup d’émotion aussi pour ces retrouvailles. Mahfoud Boukadoum a tenu à remercier de vive voix, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, pour toute l’aide et le soutien apportés pour l’organisation de cet évènement. Le président de l’APC de Collo et le chef de Daïra de la même localité, ont, eux-aussi participé à l’organisation de cette manifestation sportive, sans oublier l’entreprise Mourad Baâziz et le directeur de l’hôtel Bougaroun. De nombreux journalistes de l’Organisation des journalistes sportifs algériens (ONJSA) étaient présents et ont pris part au match d’ouverture précédent le match du jubilé Ahmed Chaouch. Ce dernier, très ému, a tenu à adresser tous ses remerciements à ceux qui l’ont honoré de leur présence.

Tout s’est très bien passé avec une parfaite organisation. Par ailleurs, les anciens joueurs de l’E. Collo ont profité de l’aubaine pour tirer la sonnette d'alarme en raison de la situation catastrophique qui prévaut, depuis quelques années, au sein de ce club, qui était autrefois une école de football et a formé de nombreux joueurs talentueux qui ont marqué leur passage dans le football algérien.

En effet, le malheureux finaliste de la Coupe d'Algérie en 1986, perdue (1-0) après prolongation contre la JE Tizi-Ouzou, a connu une récession qui a conduit l'équipe, de la Ligue-1 au championnat amateur (DNA/Groupe Est). «On s’est constitué en association dont le principal objectif consiste à contribuer au lancement d'écoles et d’académies de football, comme c’est le cas en ce moment. Soit, avoir un œil sur la formation au sein de la base, l'organisation de rencontres, séminaires, conférences avec des thèmes liés au football et aussi lutter contre la politique de l'oubli en organisant des jubilés d'anciens joueurs qui ont fait les beaux jours de l'Entente de Collo", a expliqué Mahfoud Boukadoum. Le grand et véritable défi des responsables de l'AAFC est d'œuvrer à rassembler la famille colliotte autour du club phare de la ville dans le but de redorer son blason. «Aujourd'hui, on est triste pour l'Entente de Collo qui végète dans les divisions inférieures.

L'état actuel du club est inquiétant. Il est temps pour nous d'oublier nos différents et de nous unir dans le seul intérêt de le faire renaitre de ses cendres. On ne peut plus rester spectateurs au vu de sa situation qui ne cesse de prêter à inquiétude», a-t-il affirmé. Le seul hic, c’est l’absence des joueurs internationaux des années 1980/90 qui, invités par Mahfoud Boukadoum à prendre part au jubilé de ‘’Zico’’, avaient donné leur accord pour se rendre à Collo mais, qui finalement, n’ont pas daigné effectuer le déplacement. Aucun d’eux n’a répondu à l’appel ! Désolant !

Enfin, des matchs regroupant les écoles de football (8-12 ans) de Zitouna, Harouch, Sidi Mezghiche et Cheraia, ainsi que les académies de Skikda, Azzaba, Collo et Tamalous, ont été organisés en ouverture du jubilé. Bravo à l’AAFC,à sa tête Mahfoud Boukadoum, pour cette louable initiative.

M.-A. A.