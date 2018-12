MJS/FAF : Signature dâ€™une convention

Une cérémonie sera organisée entre la Fédération algérienne de football (FAF) et le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), aujourd’hui 18 décembre 2018 à 11h00 au centre de presse du complexe olympique Mohammed Boudiaf (stade 5-Juillet). À Cette occasion, la commission de suivi du Symposium présentera le document final relatif au symposium sur le renouveau du football algérien organisé par la FAF les 11 et 12 décembre 2017.

En marge de cet événement, une convention sera signée entre la FAF et le MJS suivi d’une conférence de presse.