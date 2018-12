Discipline - Mellal : Suspension rÃ©duite

Le président de la JS Kabylie qui avait été suspendu une année dont six mois fermes par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a vu sa sanction diminuée par la Commission de recours de la FAF,x mais le club va tout de même porter l'affaire devant le TAS. Sanctionné fin novembre pour «violation de l'obligation de réserve, outrage et atteinte à la dignité et à l’honneur d’un membre de la ligue », le président de la JS Kabylie, qui défendait les intérêts de son club, estime que la FAF a reconnu qu'il était dans son bon droit mais elle n'a fait que diviser la sanction par deux.

Le club de Tizi Ouzou a fait part de son intention de porter l'affaire devant le Tribunal Arbitral du Sport Algérien.