Dans la lucarne : La qualitÃ© se rarÃ©fie

En ce troisième millénaire, on ne peut pas «dire que l'organisation de notre football est nickel». Bien au contraire, elle s'est un peu détériorée avec ces « querelles intempestives», presque cycliques. D'ailleurs, on excelle qu'à ce niveau ; certains présidents de clubs qui passent la plupart de leurs temps à «gesticuler » et à lancer des «vertes et des pas mûres» à tous ceux qui gèrent notre football. On les qualifie même de «noms d'oiseaux», les rendant presque comme responsables des difficultés tant techniques que financières de leurs équipes respectives. En fait, ils ne cherchent que des échappatoires pour fuir leurs responsabilités. Chacun doit gérer son club comme il l'entend, s'assumer et ne pas jeter «l'opprobre» sur les autres. Quelque part, il y a mal donne et rien ne peut le justifier. C'est un peu une fuite et faire en sorte de «s'éclipser en douce» face à des supporters de plus en plus inquisiteurs. D'où les interventions des uns et des autres. Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne nos clubs ne forment plus pour eux-mêmes. Rares sont les clubs de Ligue-1 qui comptent sur leur propre potentiel. Cette question est éludée, puisque tout le monde sait qu'on est en train de recourir avec une « frénésie inégalée » à l'apport de joueurs évoluant dans d'autres clubs pour se renforcer. Si localement, il n'y a rien à se mettre «sous la dent», on vise carrément les joueurs issus de championnats étrangers, soit en Afrique, ou des clubs voisins aussi bien tunisiens, libyens que marocains. Là, on peut dire qu'il y a «à boire et à manger». Comme les joueurs dignes d'intérêt ne courent plus les rues, notamment dans notre championnat local, on constate -c'est un peu malheureux- que le même joueur est convoité par plusieurs clubs à la fois au point de l’attendre à son arrivée à l'aéroport pour lui faire changer de destination. C'est ce qui s'était passé avec le milieu de terrain libyen, convoité par plusieurs clubs, alors qu'il avait affirmé d'une manière claire et limpide «qu'il ne jouerait que pour le club de Soustara». C'est un choix que les autres clubs, normalement, doivent respecter. Ils n'ont qu'à aller chercher d'autres joueurs qui peuvent les aider durant la manche retour de notre Championnat national. Suite à ce feuilleton -c'en est un-, il y eut des querelles par presse interposée en jugeant l'action des uns et des autres différemment. Cela n'est nullement fait pour faire revenir la sérénité dans notre football. Bien au contraire, alors que tous les clubs ont beaucoup d’opportunités de bons joueurs. Certains, faut-il le répéter, préfèrent la solution de facilité. C'est ce qui explique les malentendus entre certains présidents. Ce n'est pas comme cela qu'on va présenter de grandes équipes lors des compétitions arabes ou africaines. D'ailleurs, le leader, l'USMA, et un des prétendants dans l'exercice actuel, l'ESS, ont été éliminés dans ces deux compétitions. Cela prouve que la «crème» de nos clubs est encore loin du compte. Il faudra travailler encore beaucoup plus à la base pour récolter, demain, les fruits de ce que l’on a semé. Hélas, ce n'est pas encore le cas. On peut même dire que ce ne sera pas pour demain. Car, à priori, ce n'est pas le souci de nos clubs qui donnent le primat à la facilité plutôt qu'à la formation.

Hamid Gharbi