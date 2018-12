Installation du groupe parlementaire dâ€™amitiÃ© algÃ©ro-chinois : Promouvoir une coopÃ©ration bilatÃ©rale diversifiÃ©e

Œuvrer en faveur de l’accroissement de l’investissement direct de la Chine en Algérie, dynamiser la coproduction entre les deux pays et optimiser la coopération, notamment dans le domaine industriel. Ce sont les objectifs phare que s’est fixés le groupe parlementaire algéro-chinois, installé hier à l’APN. La cérémonie s’est tenue en présence du président de la commission des affaires étrangères, de la coopération et de l’émigration à l’APN, M. Abdelhamid Si Affif, et du nouvel ambassadeur de Chine, M. Li Lianhe, qui a remis, la semaine dernière, les copies figurées de ses lettres de créance. L’installation du groupe parlementaire est donc la première activité officielle de ce diplomate, à laquelle a pris également M. Hassen Echarif, directeur du département Asie-Océanie au ministère des Affaires étrangères, et spécialisé dans la coopération bilatérale entre l’Algérie et la Chine.

L’excellence des relations politiques entre les deux pays a été mise en valeur dans l’allocution prononcée par M. Si Affif, qui a plaidé, à cette occasion, en faveur du relèvement du seuil de la coopération économique, à travers, notamment, la multiplication des IDE chinois en Algérie. Au volet des relations économiques, il rappelle aussi que la Chine conserve toujours sa position de premier fournisseur de l’Algérie. «La Chine, c’est à la fois un interlocuteur et un partenaire de choix», dit-il. Tout en se félicitant de la création du groupe parlementaire d’amitié, M Si Affif tiendra à préciser que cet événement intervient à la veille du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Algérie et la Chine. Il mettra l’accent aussi sur le partenariat stratégique global signé en 2014 par les Présidents des deux États, «le premier du genre à être paraphé par la République populaire de la Chine avec un pays arabe». Il s’est dit en outre convaincu de l’avenir prometteur des relations bilatérales devant se consolider davantage, y compris sur le registre de la diplomatie parlementaire, un principe consacré dans la Constitution révisée en 2016. Prenant la parole, M. Hassen Echarif a mis en relief le caractère historique des relations bilatérales, rappelant que la Chine a été le premier pays en dehors de ceux de la sphère arabe à reconnaître le Gouvernement provisoire de la République algérienne. Il dit, par ailleurs, que l’ambassade chinoise à Alger lui avait fait parvenir une correspondance dans laquelle il est demandé d’établir une liste de projets économiques que la chancellerie prendra en charge financièrement.

«C’est la première fois que je reçois une telle correspondance», précise l’intervenant, sollicitant les parlementaires du groupe d’amitié algéro-chinois pour s’impliquer dans la concrétisation de cette démarche. Pour sa part, l’ambassadeur a assuré qu’il ne ménagera aucun effort en vue de dynamiser la coopération avec l’Algérie. «La Chine appuie les efforts de l’Algérie pour le développement et la promotion de la stabilité», a-t-il affirmé. Dans son intervention, il a aussi tenu à rendre un vibrant hommage à l’Algérie, pour le soutien traditionnel apporté à son pays sur la scène internationale. Il a, dans ce cadre, remercié très particulièrement le Président M. Abdelaziz Bouteflika qui, en sa qualité de ministre des Affaires étrangères, a beaucoup contribué à l’admission de la Chine au Nations unies.

«Je suis très heureux d’être en Algérie», a conclu le diplomate chinois.

Karim Aoudia