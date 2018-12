RÃ¨glement budgÃ©taire de 2016 : Le projet de loi devant le Conseil de la nation

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouia a présenté, hier, le projet de loi portant règlement budgétaire 2016, devant la commission des affaires économiques et des finances du Conseil de la nation. Lors de cette réunion, présidée par M. Ahmed Ouraghi, président de la commission, le ministre a passé en revue les données financières et économiques, contenues dans ce projet de loi. La commission a écouté l'exposé de M. Raouia, présenté en présence du ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda et de plusieurs hauts fonctionnaires des ministères des Finances et des Relations avec le Parlement. Les membres de la commission ont exprimé leurs interrogations et observations sur le projet. A l'issue d'un riche débat, le ministre des finances a répondu aux questions des membres de la commission et a clarifié les points contenus dans le projet. La commission s'attelle actuellement à l'élaboration d'un rapport sur le projet de loi portant règlement budgétaire 2016, qui sera présenté en séance plénière, prévue ultérieurement pour examen et débat puis procéder par la suite au vote.