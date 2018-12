Bordj Bou Arreridj : AmÃ©nager les zones industrielles

Le wali de Bordj Bou Arreridj M. Benamar Bekouche a rencontré récemment les investisseurs qui ont soulevé les problèmes d’aménagement des zones industrielles et de bureaucratie. Il a informé de l’installation du guichet unique au niveau du cabinet pour suivre le dossier. Il a aussi annoncé la mobilisation de 400 milliards de centimes de crédits de paiements pour financer les réseaux de gaz, d’électricité, d’AEP et d’assainissement ainsi que la réalisation de la voirie. Il a expliqué que cette opération est au stade du choix des offres. « En attendant vous devez accélérer les procédures de demande de permis de construire. Je vous donne 15 jours pour le faire », a-t-il déclaré à l’adresse de ses interlocuteurs.

Le wali a tenu à rassurer ces derniers sur le respect des engagements pris par ses prédécesseurs puisqu’aucune concession ne sera selon lui annulée les averti pourtant que ses services vont engager les procédures de restitution du terrain si le délai imparti n’est pas respecté.

« Nous avons une demande pressante sur le foncier de la wilaya », a affirmé M Bekouche qui a évoqué 200 dossiers potentielles venant de tout le pays et même des wilayas limitrophes.

Le même responsable a profité de l’occasion pour saluer le courage de certains investisseurs qui ont commencé les travaux malgré tous les manques.

Ces investisseurs qui ne sont pas nombreux malheureusement ont même commencé à produire a-t-il indiqué citant au passage un opérateur de Ras El Oued qui s’est lancé même dans l’exportation.

Le wali de Bordj Bou Arreridj qui a rappelé que les portes sont ouvertes pour les opérateurs a retenu le mois de janvier prochain comme date d’un lancement massif des projets en retard.

Il espère même que l’année 2019 sera celle de l’investissement privé et de l’activité industrielle dans la wilaya.

F. D.