Pour la fÃªte nationale de leur pays : Le prÃ©sident Bouteflika fÃ©licite son homologue du Kazakhstan, le souverain et le Prince hÃ©ritier du Royaume de BahreÃ¯n

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations au Roi du Bahreïn, Hamad Ben Aissa Al-Khalifa, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a fait part de son «attachement permanent» au renforcement et à la promotion des relations fraternelles liant les deux peuples et pays. «Il m'est agréable, au moment où votre pays frère célèbre le 47e anniversaire de sa glorieuse fête nationale, de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations, accompagnées de mes vœux de santé et de bien-être, ainsi que davantage de progrès et de prospérité au peuple bahreïni frère», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je saisis cette heureuse occasion pour saluer les relations fraternelles privilégiées liant nos deux pays et peuples frères, tout en réaffirmant notre attachement permanent à les développer et à les promouvoir davantage, au service de nos deux pays».



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations au Prince héritier du Royaume de Bahreïn, vice-Commandant suprême des forces de défense et premier vice-Premier ministre, Salmane Ben Hamad Al Khalifa, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a fait part de sa détermination à renforcer davantage les liens de fraternité et de coopération liant les deux pays. «Il m'est agréable, au moment où votre peuple frère célèbre le 47e anniversaire de sa glorieuse fête nationale, de vous adresser mes chaleureuses félicitations, accompagnées de mes veux de santé et de bien-être, ainsi que davantage de progrès et de prospérité au peuple bahreïni frère», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je saisis cette heureuse occasion pour vous exprimer notre satisfaction du niveau des relations de fraternité et de coopération liant nos deux peuples et pays frères, tout en réaffirmant notre détermination à œuvrer à leur développement et à leur promotion, au service des aspirations de nos deux peuples frères», a conclu le Président de la République.



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue du Kazakhstan, Noursoultan Nazarbayev, à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la proclamation de l'indépendance de son pays, dans lequel il lui a renouvelé son engagement à œuvrer en faveur du développement de la coopération et de la concertation politique entre les deux pays. «La célébration par la République du Kazakhstan du 27ème anniversaire de la proclamation de son indépendance m'offre l'agréable occasion de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations et mes vœux les meilleurs de santé et de bonheur pour votre Excellence, de progrès et de prospérité pour le peuple kazakhstanais frère», écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je voudrais saisir cette occasion pour me féliciter de la convergence de nos vues sur les principales questions internationales d'intérêt commun et pour vous renouveler mon engagement à œuvrer, avec vous, en faveur du développement de la coopération et de la concertation politique tant au niveau bilatéral qu'à celui des instances régionales et internationales», conclut le chef de l'Etat.