Hommage solennel Ã  Alger aux 19 religieux bÃ©atifiÃ©s Ã  Oran : Un concert Ã©poustouflant

Un hommage solennel a été rendu samedi soir à Alger, par l’Ensemble polonais pour voix mixtes, «Capella Cracoviensis», aux 19 religieux, récemment béatifiés à Oran, à travers un concert époustouflant de chants polyphoniques du XVIe et XVIIe siècles. Le silence religieux observé par le nombreux public présent à la Basilique Notre Dame d’Afrique pendant l’exécution des chants, a permis d’apprécier, «Vidimus Stellam», intitulé du récital, fait d’une dizaine de polyphonies des époques de la Renaissance, baroque, romantique et moderne. Huit interprètes aux voix limpides, dont trois femmes, ont rendu une prestation pleine, marquée par la précision et la beauté des œuvres de Waclaw z Szamotul (1520-1560), Orlando di Lasso (1532-1594), Mikotaj Zielenski (1550-1615), Grzegorz G. Gorczikycki (1665-1734) et Jean Sébastien Bach 1685-1750). Répartis en quatre pupitres, Magdalena Rukawska et Michalina Bienkiewicz (soprano), Lukasz Dulewicz et Ilona Szczepanska (alto), Szczepan Kosior et Karol Kusz (ténor), ainsi que Przemyslaw Balka et Piotr Kwinta (basse), ont fait montre de toute l’étendue de leurs talents respectifs, dans un exercice exigeant, aux difficultés aigües.