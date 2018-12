Passeport biomÃ©trique : Les pÃ¨lerins appelÃ©s Ã  dÃ©poser leur demande

Les lauréats du tirage au sort pour la session du Hadj 2019 qui n'ont pas de passeports ou ceux dont le passeport arrive à expiration sont invités à se rapprocher auprès des daïras ou des communes de leur résidence pour déposer leurs demandes de passeport biométrique, souligne le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire dans un communiqué publié sur son site web. Pour le département de Bedoui, cette opération doit s'effectuer dans les « meilleurs « délais.

Ainsi donc, les futurs hadjis sont invités à se rapprocher auprès de ses services, munis des documents nécessaires, à savoir du formulaire renseigné et signé par l'intéressé, l'extrait de l'acte de naissance spécial 12S délivré sur imprimé spécial, le certificat de nationalité lorsque la demande est exprimée pour la première fois ou le passeport parvenu à expiration, accompagné de l'acte de naissance du père ou de la mère, ou l'acte de décès de l'un des deux parents lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvèlement.

Le dossier est constitué également de certificat de résidence datant de moins de six mois, d'une attestation de travail pour les employés et les fonctionnaires ou de certificat de scolarité pour les étudiants, de quatre photos d'identité en couleur numériques, récentes et identiques, d'une quittance fiscale dont le montant est correspondant à la nature du document demandé et de la copie de la carte du groupe sanguin. Il y a lieu de souligner que les préparatifs pour la prochaine saison du Hadj ont débutés tôt cette année en vue de réunir les conditions nécessaires susceptibles de garantir une meilleure prise en charge des pèlerins algériens. Dans le cadre de ces préparatifs, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, est, depuis hier, en visite au Royaume d'Arabie Saoudite. Lors de cette visite, Mohamed Aissa devrait rencontrer son homologue saoudien, Mohammad Saleh Bin Tahir, pour examiner et débattre les mesures liées aux hadjis pour la saison 1440/2019.

Afin de créer un environnement favorable pour le séjour de nos hadjis aux Lieux saints, le département de M. Mohamed Aïssa, s'attelle à réunir l'ensemble des conditions techniques pour répondre au mieux à leurs besoins, notamment en ce qui concerne l'hébergement, la restauration et le transport. Le ministre a, auparavant, souligné l'intérêt de ces préparatifs effectués tôt cette année visant à planifier à l'avance le séjour des hadjis et à réduire, par la même, les coûts et dépenses des services liés à cette opération. Il avait, dans une récente déclaration, parlé de l'intérêt d'être parmi les premiers pour assurer une meilleure prise en charge des pèlerins algériens, qui n'auront pas à se soucier quant aux conditions d'accueil, mais aussi aux frais supplémentaires, notamment, la nouvelle taxe imposée par les Saoudiens cette année.

Par ailleurs, et dans le même contexte, la commission nationale permanente intersectorielle de préparation de la saison du hadj 1440/2019 a sélectionné 44 agences de tourisme, dont deux publiques, pour organiser la prochaine saison du hadj.

Kamélia Hadjib