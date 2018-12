ConfÃ©rence-dÃ©bat sur la normalisation : Accompagner les entreprises

L’Institut algérien de normalisation (IANOR) lancera au cours de l’année prochaine son propre centre de formation, dédié à la formation dans les métiers de la normalisation a indiqué, dimanche à Alger, le Directeur général de cette institution, Djamel Hales. Ce futur centre de formation qui sera appelé "IANOR Academy", sera destiné à la formation dans les métiers de la normalisation du personnel de l’IANOR, des cadres des entreprises et institutions nationales, ainsi que les opérateurs économiques, a souligné M. Hales, lors d’une conférence-débat au sein du Forum de notre quotidien. Il a précisé que ce futur centre de formation est la propre initiative de l’IANOR et sera abrité au niveau du siège social de cette institution. Toujours dans les perspectives de l’année prochaine, le responsable a également fait savoir que l’IANOR et en collaboration avec le Programme d'Appui à la mise en œuvre de l'Accord d'Association entre l’Algérie et l’Union-Européenne (P3A), lancera en 2019 une étude d’impact de la normalisation sur l’économie algérienne.

Elle aura pour but d’établir une estimation de tous les avantages permis par la normalisation des produits au profit des entreprises, opérateurs industriels et acteurs économiques, mais également la sensibilisation de ces derniers sur la nécessité de normaliser les produits nationaux et les intérêts tirés à travers cette démarche, notamment la facilitation de leur exportation. Interrogé sur l’engouement des entreprises algériennes pour la normalisation de leurs services et produits, M. Hales a indiqué qu’en 2018 plus de 2.000 entreprises avaient recouru aux services de l’IANOR, estimant que ce chiffre demeure faible », compte tenu du nombre des PME existantes en Algérie. "Au vu du nombre de nos PME, nous devrions avoir au minimum 25.000 clients par an, ce qui n’est pas le cas actuellement », a-t-il martelé. S’agissant de l’accès aux normes de l’IANOR et ses labels, le responsable a fait savoir que son intuition avait vendu plus de 4.000 normes en 2018, soulignant que le tarif unitaire des normes varie d’une norme à l’autre, selon la nature de la norme et le secteur concerné, et commence à partir de 2.000 DA. Il a, à ce titre, précisé qu’actuellement les entreprises clientes bénéficient de tarifs réduits de 50 % pour l’acquisition des normes algériennes proposées par l’IANOR dans les différents secteurs d’activités économiques. M. Hales a, par ailleurs, informé que l’IANOR possède 9.650 normes adoptées en vigueur, 39 produits nationaux certifiés et 71 comités techniques dédiés aux différents secteurs économiques et chargés de l’élaboration et la révision des normes en vigueur avec le recours des 90 cadres travaillant à l’IANOR et 660 membres et experts nationaux mobilisés par année. Il a précisé qu’il s’agit de 972 normes fondamentales, 887 normes dans les domaines de la santé-sécurité-environnement, 1.035 pour les matériaux de construction, 1.408 pour l’électrotechnique, 2.002 pour les mines-métallurgie-mécanique, 1.510 pour l’agroalimentaire et 1.820 pour la chimie.