Cilas Biskra : PremiÃ¨re opÃ©ration dâ€™exportation

La société CILAS a effectué samedi dernier sa première opération d’exportation de Clinker (35.000 tonnes) à partir du port d’Annaba en direction de l’Afrique de l’Ouest.

Cette opération s’inscrit pleinement dans l’objectif du Groupe LafargeHolcim Algérie pour contribuer à exporter les surplus de production avec un objectif d’exportation de plus de 2 millions de tonnes en 2020. Pour cette opération, CILAS a bénéficié de tout le support commercial et logistique de LafargeHolcim Trading, une structure dédiée au commerce international qui détient plus de 50% des échanges de clinker et ciment en Méditerranée et en Afrique de l’Ouest.

Cette nouvelle opération souligne l’engagement sans faille du Groupe LafargeHolcim à agir en faveur de la diversification des revenus extérieurs du pays hors hydrocarbures.

CILAS est un partenariat privé entre le Groupe Souakri 51% et le Groupe leader mondial des matériaux de construction LafargeHolcim avec 49%. Avec une capacité de 2,7 millions de tonnes par an, la cimenterie CILAS Biskra est une usine de classe mondiale, dotée des dernières technologies de production et destinée principalement à alimenter le marché du sud algérien.

Le Groupe Souakri est un groupe algérien présent dans les activités des matériaux de construction, l’agriculture, logistique et services, pharmacie, véhicules industriels en partenariat avec le Groupe LafargeHolcim dans l’usine CMA Meftah spécialisée dans la production de mortiers et des ciments colles.