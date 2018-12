Projets structurants Ã  Tizi-Ouzou : AccÃ©lÃ©rer la cadence

Dans le cadre du suivi de la réalisation des projets structurants, le wali de Tizi-Ouzou, M. Abdelhakim Chater, accompagné du président de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), Youcef Aouchiche, a effectué une visite d’inspection au niveau du projet de la pénétrante à l’autoroute Est-Ouest où il s’est enquis sur le déroulement des travaux de sa réalisation.

Les représentants du groupement d’entreprises réalisatrices ont présenté un exposé détaillé concernant l’état d’avancement du projet qui a atteint actuellement le taux global de 51%. Le wali a visité les principaux axes du tracé de 36 km relevant du territoire de Tizi-Ouzou), notamment les deux tunnels en deux fois trois voies, le premier dans la commune d’Ait Yahia Moussa (720 mètres linéaires) et le deuxième à Draa El Mizan (940 mètres linéaires), ainsi que les ouvrages d’art qui connaissent un taux de réalisation «appréciable». Abdelhakim Chater a instruit les entreprises en charge de la réalisation de projet structurant à «revoir à la hausse la cadence des travaux pour pouvoir réceptionner le projet dans les délais contractuels, soit le premier trimestre de l’année 2020».

Le wali a insisté sur ce délai d’autant plus que, a-t-il rassuré, «les contraintes majeures sont prises en charge». Lors de cette visite, le wali, qui était accompagné également du secrétaire général de l’Agence nationale des autoroutes, du directeur de wilaya des travaux publics, les cadres du secteur, les présidents d’APC de Tirmitine, et Draa El Mizan, les chefs de daïra de Draa Ben Kheda et Draa El Mizan, a déclaré que ce projet revêt une importance capitale tant il va désenclaver toute la région sud de la wilaya et sera une valeur ajoutée sur les plans économiques et touristiques.

Il a aussi exprimé son optimisme quant à la réception dans les délais de ce projet dont les travaux vont désormais connaître la vitesse de croisière suite à la levée des contraintes majeures ayant causé un énorme retard dans sa réalisation. Le président de l’Assemblée populaire de la wilaya de Tizi-Ouzou, Youcef Aouchiche a quant à lui exprimé sa satisfaction de voir les contraintes qui avaient par le passé influé sur l’avancement des travaux de réalisation de ce projet levées.

Les entreprises en charge de cette mission doivent à présent accélérer la cadence et renforcer le chantier en moyens humains et matériels pour que ce projet soit livré dans les meilleurs délais, a-t-il encore insisté. Le projet de la pénétrante autoroutière qui reliera la wilaya de Tizi-Ouzou à l’autoroute Est-Ouest via Djebahia (Bouira) sur une longueur de 48 kilomètres dont 37 sur le territoire de Tizi-Ouzou a été lancé en 2013. Il comporte 25 km de routes secondaires, 06 échangeurs à Tizi-Ouzou et un autre à Bouira, 37 ouvrages d’arts, dont 21 viaducs et 02 grands tunnels, selon la fiche technique de ce méga-projet structurant.

Bel. Adrar