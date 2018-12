MinistÃ¨re du Commerce : Retrait de la poudre de jus Â« Amila Â» du marchÃ©

Le ministère du Commerce a ordonné la fermeture de l’usine qui fabrique le jus de marque «Amila» après des informations faisant état que ce produit contiendrait une substance toxique.

Los d’une conférence de presse, animé hier, à El Oued, en marge de l’ouverture du 2e Salon international de l'investissement et l'exportation de produits agricoles et de l'industrie agro-alimentaire «Agro-Sud-Export», le ministre du Commerce, Mohamed Djellab, a indiqué qu’il avait ordonné la fermeture de l’usine «Promasidor» et assuré qu’une instruction a été à cet effet donnée aux services du ministère de retirer cette marque du marché, en attendant les résultats définitifs des laboratoires spécialisés. La marque de jus en poudre «Amila» est produite par le groupe «Promasidor», basé à Boufarik (Blida).

Pour sa part, le directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes au ministère, Abderrahmane Benhazil, a indiqué à l’APS que «cette mesure a été prise suite à une correspondance émanant de la direction du commerce de la wilaya d'El Bayadh, faisant état de l'existence d'une substance prohibée appelée «Pyrazole» dans les composants de ce produit. Après avoir été informé, le ministère a lancé une alerte et gelé l'activité de la société, tout en retirant ce produit du marché, en vue de procéder aux enquêtes nécessaires sur le taux de concentration de cette substance dans ce jus. La direction du commerce de la wilaya de Blida, abritant le siège de «PROMASIDOR» a été informée pour procéder à l'application des décisions prises à cet effet.

Par ailleurs, les mêmes services ont prélevé quelques échantillons du jus «AMILA» pour les envoyer aux laboratoires et centres d'analyses relevant du ministère, au centre antipoison de Bab El Oued (Alger) et aux laboratoires centres de la Gendarmerie nationale et de la Police scientifique d'Alger. Selon le DG, le «Pyrazole» n'est pas une substance «prohibée» mais devient dangereuse pour la santé publique si son taux de concentration dépasse les quantités autorisées par les services compétents.»

Le Pyrazole n'est pas prohibé en tant que substance mais son taux de concentration dans le produit fait la différence», a expliqué Abderrahmane Benhazil. Aussi, le «Pyrazole» est utilisé dans le domaine médical pour traiter certains patients, car classé dans la catégorie des calmants et des alcaloïdes, a fait savoir le directeur général, ajoutant que cette substance fait également partie des composants des arômes ajoutés à certains produits au sein des «additifs alimentaires», aux taux autorisés.

Pour M. Benhazil, la présence de cette substance en tant qu'additif alimentaire aux quantités autorisées par la commission «Codex Alimentarius», l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), était «autorisée» et ne représentait aucun danger pour la santé publique. Son utilisation à l'état brut est prohibée, a-t-il précisé. Le responsable a affirmé, dans ce sens, que les résultats des analyses, à paraître dans les prochains jours, donneront les véritables taux de concentration de cette substance dans le produit et seront annoncés, par la suite, aux services concernés et à l'opinion publique. «Par mesure de précaution, le ministère continuera à prélever des échantillons de ce produit, afin de procéder à des analyses sur les produits de la marque «Amila» et sur d'autres produits pour un plus grand contrôle», a-t-il dit.

Il faut souligner à cet effet, qu’outre la marque de jus en poudre «Amila», le Groupe «PROMASIDOR» est également le propriétaire de la marque du lait en poudre «Loya», du fromage «Le Berbère», du chocolat en poudre «Twisco» ainsi que de «Cowbell».

Dans le cas où les analyses démontrent la présence d'une substance «dangereuse» pour la santé publique, M. Benhazil a dit que le ministère gèlera définitivement la production de cette poudre de jus.

Si les taux ajoutés de cette substance dans le produit dépassent les quantités autorisées, la société productrice est passible de sanctions sévères assorties d'amende, a-t-il précisé, ajoutant que si les taux ajoutés étaient aux normes autorisées, la société en question sera autorisée à reprendre son activité, tout en continuant à soumettre le produit au contrôle.

Salima Ettouahria