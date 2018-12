Radio Â« Voix de lâ€™AlgÃ©rie combattante Â» : Un rÃ´le capital

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a mis l'accent, hier à El-Tarf, sur le rôle «capital» rempli par la Radio secrète «Voix de l'Algérie combattante», durant la guerre de Libération nationale.

S’exprimant, lors d’une rencontre dédiée à la commémoration du 62e anniversaire de la création de la Radio secrète algérienne (16 décembre 1956), au deuxième jour de sa visite dans cette wilaya, le ministre a précisé que la Radio secrète fut «un soutien de taille à la guerre de Libération nationale», mettant en avant sa contribution dans la mobilisation du peuple et des moudjahidine, outre la transmission de la Voix de l’Algérie à l’étranger.

«La cause algérienne a été transportée par la «Voix de l’Algérie combattante» et son écho a atteint monts, désert, villes et villages», a ajouté le ministre. Saluant la mission des médias à travers les différentes étapes de la résistance et de la lutte pour la libération du pays, à commencer par la création, le 22 octobre 1955, du journal El-Mouqawama El-Djazaïria, M. Zitouni a rappelé, notamment l’impact de la Radio secrète, de l'Agence Algérie presse service (APS) et du quotidien El Moudjahid, pour faire entendre la voix de la Révolution à travers le monde.

Il a ajouté que les médias ont su également mobiliser le peuple, au lendemain de l’indépendance, à la poursuite du processus de développement et d’édification, assurant que «la mission a été accomplie avec sérieux et responsabilité, aussi bien pour le développement que pour la défense des causes justes des peuples».

Au cours de cette rencontre, à laquelle plusieurs participants, venus de différentes wilayas, y ont pris part, a été diffusé un documentaire sur l'histoire de la création de la radio secrète et du rôle joué par les médias durant la guerre de Libération nationale.

Une exposition de photos et de documents historiques sur les lignes électrifiées Challe et Maurice, aux côtés des portraits de combattants de la région, a marqué la commémoration du 62e anniversaire de la création de la radio secrète algérienne.

Le ministre des Moudjahidine avait entamé le deuxième jour de sa visite à El-Tarf par le recueillement au cimetière des martyrs à la mémoire des chouhada, avant de présider une cérémonie de raccordement au gaz naturel de 1.600 foyers à Sidi Kassi, dans la commune de Ben M’hidi.