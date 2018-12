Concours de poÃ©sie Al Manara dÃ©diÃ© Ã  DjamaÃ¢ el-DjazaÃ¯r : remise des prix aux laurÃ©ats

Le premier prix décerné à Mohamed Boutheran

Le Centre international des conférences Abdelatif-Rahal a abrité, hier, la cérémonie de remise des prix de la manifestation culturelle «le Prix El-Manara» portant sur la description de la Grande mosquée d’Alger. Le premier prix a été décerné à Mohamed Boutheran, 26 ans, jeune poète de Skikda, alors que les deuxième et troisième prix ont été décernés, respectivement, à Samira Benaïssa (Biskra) et à Fateha Maâmeri (El Bayadh). Cette manifestation culturelle, placée sous le haut patronage du Président Abdelaziz Bouflika, a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, les ministres de l’Habitat, Abdelwahid Temmar, de la Solidarité nationale, Ghania Eddalia, du Tourisme, Abdelkader Benmessaoud, et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar. Dans un message lu en son nom par le secrétaire général, M. Abdelkader Leulmi, le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a mis en exergue le fait que cette manifestation culturelle «est une contribution inestimable à l’authentification médiatique et littéraire de ce grand monument religieux». Cette manifestation «destinée à mettre en lumière l’apport de la Grande mosquée d’Alger au rayonnement de l’Islam dans le monde, une religion de tolérance, de respect des valeurs universelles et du vivre ensemble» illustrera certainement, a ajouté le ministre, «la détermination du Président de la République à tenir sa promesse faite en 2004 pour la réalisation d’un édifice qui symbolisera l’Islam de la sérénité» et constituera «un rempart contre la propagation de l’intégrisme».Selon les organisateurs, le jury a reçu 1.120 participations de plusieurs wilayas. L’ensemble des textes répondant aux conditions de participation était au nombre de 506. La wilaya d’Alger a connu le plus grand nombre de participations avec 88 textes soumis, suivie de la wilaya de M’sila avec 31 textes, et Biskra avec 26 textes. La forte participation des jeunes poètes et poétesses à ce prix portant sur la description de cet édifice attendu par l’ensemble des musulmans dans le monde en tant que source de diffusion de la modération et du juste milieu et la promotion du dialogue et de la coexistence dans la paix, a révélé, selon le président du jury Abdellah El Achi de l’université de Batna, «l’existence de compétences littéraires capables d’honorer l’Algérie» ailleurs. Le premier lauréat du premier prix a reçu 1 million de DA pour son poème et les deux prix d’encouragement sont d’une valeur de 500.000 DA. La participation a été ouverte aux poètes algériens lesquels ont concouru avec un seul poème de 30 à 40 vers ou de 50 à 60 lignes pour la poésie en prose, rédigé en langue arabe. A l’issue de la cérémonie, le directeur de la radio, M. Chabane Lounakel, a annoncé que le prix El-Manara sera organisé chaque année sous différents thèmes pour célébrer toutes les richesses et réussites de notre pays. Celui-ci a précisé que l’objectif de cette compétition culturelle est de mettre en exergue le rôle culturel et spirituel de la mosquée dans la construction civilisationnelle et de la nation, et de consacrer ainsi, par la puissance du verbe, l’ancrage de la culture de la paix et du vivre ensemble et la modération comme référence. Le secrétariat du Prix avait annoncé qu’il a reçu, jusqu’au 30 octobre 2018, quelque 1.120 participations. 503 textes conformes aux conditions de participation fixées dans le règlement intérieur de ce prix ont été examinés. 35 textes ont été retenus pour la liste courte. Le choix de la date de la cérémonie n’est pas fortuit puisqu’il coïncide avec le 62e anniversaire du lancement, à partir de la ville marocaine de Nador, de la Radio algérienne secrète le 16 décembre 1956.

A l’occasion, le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a été honoré, Djamaâ El Djazaïr étant l’un des plus grands chantiers de son programme.

Tahar Kaidi