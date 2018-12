Le Premier ministre sud-corÃ©en Ã  Alger : Entente et confiance

Le Premier ministre de la République de Corée, Lee Nak-Yeon, a entamé hier une visite officielle de trois jours en Algérie, au cours de laquelle il coprésidera avec le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, les travaux de la 5e session du forum d'affaires des deux pays.

Accompagné d'une importante délégation, M. Lee Nak-Yeon a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari-Boumediene par M. Ouyahia accompagné du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et du ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi.

Lors de sa visite, le Premier ministre sud-coréen aura des entretiens avec M. Ouyahia, ainsi qu'avec d'autres hauts responsables algériens. La Corée du Sud est l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Algérie avec près de 2,3 milliards de dollars d'échanges en 2017 dont près de 700 millions de dollars d'exportations algériennes et 1,6 milliard de dollars d'importations.

Durant le premier semestre 2018, les importations algériennes de la Corée s'élevaient à 609 millions de dollars, alors que ses exportations vers ce pays étaient de 474 millions de dollars. L'Algérie et la Corée du Sud sont liées par un accord de partenariat stratégique signé en 2006, faisant de l'Algérie le seul pays africain ayant signé un tel accord avec la Corée du Sud.

Recueillement à la mémoire des martyrs



Le Premier ministre, Lee Nak-Yeon, s'est recueilli au sanctuaire des martyrs (Alger) à la mémoire des martyrs de la guerre de Libération nationale. Accompagné du ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, M. Lee Nak-Yeon a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954.

Ensuite, l'hôte de l'Algérie s'est rendu au musée national d'El-Moudjahid, qui se trouve au sanctuaire des martyrs, où il a pris connaissance des différentes étapes de l'histoire et du combat du peuple algérien.