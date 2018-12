Fabrication dâ€™objets Ã  partir de matÃ©riaux recyclÃ©s : Le ministÃ¨re de lâ€™Environnement lance un concours de design

Le ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables et l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) ont lancé un concours national de l’innovation «Design et Surcyclage» pour la fabrication de produits utiles à partir de déchets recyclés, a indiqué hier à Alger, la directrice d’Artissimo, l’agence prestataire en charge de l’organisation de cet évènement, Zafira Ouartsi. Lancé depuis le 2 décembre 2018, sur le thème «Donne une seconde vie à ton déchet», ce concours d’innovation s’étalera jusqu’au 11 mars 2019. Ce concours gratuit s’adresse aux étudiants des écoles de design, des beaux-arts, de commerce et de stylisme spécialisés dans la conception et la transformation d’objets et d’accessoires, a précisé Mme Ouartsi. La participation peut se faire de façon individuelle ou bien par équipes de trois personnes maximum. Assisté d’experts, le jury qui regroupe des représentants de la GIZ, des professionnels de la couture et des professionnels de design contemporain, se réunira les 30 et 31 janvier prochain pour choisir les artistes et designers qui participeront à la phase finale. Les candidats retenus pour l’exposition présenteront leur création le 11 mars 2019, à l'occasion de la journée nationale des Start-Up, sur la base des travaux exposés. Ils devront préparer et fabriquer, en amont de cette journée, le modèle ou prototype de l’objet de création. L'objectif de cette initiative est de promouvoir la conception et la fabrication d’objets divers et accessoires à usage quotidien à partir de matériaux de récupération destinés à être recyclée, a expliqué Mme Ouartsi. Outre l’aspect écologique de la réutilisation du produit, cette démarche a une dimension socioéconomique, souligne cette même intervenante, à l’occasion d’une rencontre avec la presse.

Dans ce sens, elle a expliqué que, du point de vue économique, ce procédé permet de réduire la pression d’exploitation sur la matière première tout en permettant l’intégration d’une économie circulaire. Il permet également de créer des objets qui pourraient être commercialisés sur le marché. Pour sa part, le conseiller technique au programme d’amélioration des opportunités d’emploi dans le secteur des services publics municipaux, Islam Bentahar, a affirmé que les candidats auront la possibilité de choisir les différents matériaux disponibles et accessibles pour réaliser leur produit. Cependant, le choix de ce matériau doit répondre à certains critères. D’abord, il doit être identifié comme déchets, et disponible en abondance, facile à récupérer, gratuit ou peu onéreux. En plus, sa transformation et sa réutilisation ne doivent pas entraîner des surcoûts. En ce qui concerne l’objet ou l’accessoire créé, il doit être utile, fait avec des matériaux de récupération. Son concepteur doit par ailleurs définir son usage, sa durée de vie, sa praticité et réalisation. «Nous voulons inculquer la culture du surcyclage ou ce qu’on appelle le ‘‘upcycling’’ qui consiste à récupérer des matériaux ou des produits dont on n’a plus l’usage afin de les transformer en matériaux ou produits utilisables», ont expliqué les organisateurs de cet évènement. «Le principe d’accorder une nouvelle vie aux objets et aux matériaux destinés à atterrir dans nos déchèteries s’inscrit dans une démarche de développement durable et de préservation de l’environnement par la réduction de l’impact écologique de l’homme», ont-ils conclu.