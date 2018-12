Habitat : Cap sur les projets innovants

Au deuxième jour de la première édition du challenge sur les idées innovantes dans le domaine de la construction, le Centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB) a procédé, hier, en présence du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, à la remise des prix aux porteurs de projets innovants sélectionnés.

Cette compétition, organisée en partenariat avec la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT) et l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique (ANVREDET), est dédiée aux jeunes porteurs d’idées innovantes dans le domaine de la construction. L’événement s’inscrit pleinement dans le cadre de la compétition «Grands Challenges 2018» et s’adresse aux étudiants, doctorants, jeunes chercheurs et autres porteurs d’idées innovantes. Issus des quatre coins du pays, les porteurs de projets ont présenté leurs idées innovantes en la matière devant un jury qui n’a retenu que trois sur la trentaine de postulants.

S’exprimant à cette occasion, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a affirmé que les pouvoirs publics ont pour rôle de faire passer les idées du stade de projets à leurs concrétisations réelles sur le terrain.

«Les idées innovantes doivent sortir des universités pour aller vers la production. Le secteur de l’habitat a besoin de matériaux innovants», a indiqué Abdelwahid Temmar, estimant au passage qu’il est essentiel «d’encourager» ces idées novatrices. «D’ailleurs, la prochaine étape pour nous consiste à rassembler ces porteurs de projets autour d’investisseurs», a-t-il fait savoir avant d’afficher, à la fin de son intervention, la disponibilité «totale» de l’Etat à «soutenir» et à «accompagner» la concrétisation de tout porteur de projets innovants «viables».

Pour sa part, le président du CNERIB a indiqué que les objectifs visés par ce challenge portent, entre autres, sur la promotion de la recherche et du développement et le renforcement des échanges entre les secteurs de la recherche et de l’industrie ainsi que de la création de start-up et soulignera que la tenue de cette première édition coïncide avec le 40e anniversaire de la création de son centre. Revenant sur l’historique des réalisations du CNERIB, Hamid Afra se réjouit du fait que son centre participe «activement» à la recherche scientifique dans le secteur. «Le CNERIB a été publié dans pas moins de 200 revues tant nationales qu’internationales et a reçu plusieurs distinctions», s’est-il félicité, révélant, à l’occasion de la signature d’une convention-cadre de coopération avec l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique (ANVREDET), que son centre vient d’acquérir une station d’essai, sise à Blida, composées de 120 laboratoires. Quant à la directrice générale de l’ANVREDET, le Docteur Demmouche Mounsi Nedjoua, a mis en exergue le fait que son agence apporte un «accompagnement approprié» à chaque projet. «En effet, nous adaptons notre accompagnement au regard de l’état d’avancement», a-t-elle révélé.

Il convient de noter à la fin que Feriel Gasmi-Issiakhem et son projet «le quadruple pari du liège dans la construction du XXIe siècle en Algérie» a obtenu le premier prix de cette édition, ce qui lui permet d’avoir ainsi un chèque de 200.000 DA pour soutenir son projet.

Sami Kaïdi