Production de dattes en 2018 : 11 millions de quintaux

Les exportations des dattes n’ont pas dépassé les 3% de la production globale de l’année 2018, qui a atteint un peu plus de 11 millions de quintaux. Le taux d’exportation de ce produit représente plus de 45.000 tonnes, d’une valeur totale de 51,7 millions de dollars. Un chiffre en deçà des objectifs du département ministériel d’Abdelkader Bouazghi, qui a exprimé, lors de sa visite de travail à Biskra, sa «déception» quant à la «faiblesse» des exportations d’un produit qui devrait être l’un des plus exportés.

Pour remédier un tant soit peu à cette faiblesse qui caractérise les exportations des produits agricoles, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a appelé les exportateurs à s’organiser dans des organisations professionnelles et des coopératives pour répondre à la demande mondiale grandissante sur la datte algérienne très prisée. En s’adressant aux producteurs et exportateurs, il les incitera à consentir davantage d’efforts pour augmenter les quantités destinées à l’exportation. Bouazghi précisera également que les États-Unis d’Amérique et le Canada, en particulier, ont augmenté leurs commandes à plus de 4.000 tonnes par an, un chiffre que les exportateurs algériens peuvent atteindre, notamment après avoir atteint le niveau de qualité et extrait tous les certificats attestant des normes de qualité internationale. En ce qui concerne les superficies allouées à la plantation de dattes, le ministre a révélé qu’il existe un total de 168.855 hectares de terres cultivées, contre 100.161 ha recensés en 2010. Selon lui, la filière des dattes emploie actuellement plus de 200.000 personnes et les dattes cultivées localement représentent 54 variétés sur 360 dans le monde. Par ailleurs, Bouazghi a procédé, samedi à Biskra, à l’installation du Conseil national interprofessionnel de la filière phoenicicole. Ledit conseil est composé de plusieurs intervenants dont des producteurs, des exportateurs, des entreprises de transformation, de stockage et de commercialisation, en plus de représentants des structures de régulation et d’importation des intrants.

Le conseil aura pour mission «de corriger les dysfonctionnements qui freinent le développement de la filière et de favoriser la concertation en vue de réaliser un bond qualitatif», surtout que la datte représente après les hydrocarbures le deuxième produit exporté ayant atteint, cette année, 11 millions de quintaux, a-t-on appris au cours de la cérémonie.

Le ministre de l’Agriculture avait présidé l’ouverture du 4e Salon international de la datte de Biskra en présence de 140 opérateurs nationaux, de tunisiens, d'égyptiens et d'émiratis. Plus de 30 ambassadeurs et représentants de missions diplomatiques en Algérie (Hongrie, Venezuela, Vietnam, Corée du Sud, Indonésie, Tunisie et Sénégal, entre autres) ont assisté à l’ouverture de cette manifestation à l’école régionale des sports olympiques.

Il a appelé, à l’occasion, à l'organisation d'une visite de travail à travers toutes les wilayas du pays pour identifier les technologies de l'agriculture sous serre, d'autant que cette technologie a permis à l’opérateur «Tahraoui» d'exporter chaque semaine 40 tonnes de produits agricoles vers plusieurs marchés européens.

Mohamed Mendaci