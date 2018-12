Ressources en eau : De grandes rÃ©alisations

«Le transfert des eaux du barrage de Koudiet Acerdoune (Bouira) vers les deux villes de M'sila et de Boussaâda mettra fin au déficit en eau potable enregistré actuellement par les deux cités», a déclaré le ministre des Ressources en eau.

S’exprimant lors d’une visite d’inspection et de travail de deux jours qu’il a effectuée dans la wilaya de M’sila, M. Hocine Necib a également souligné que ce transfert apportera un volume quotidien d'eau potable de 24.000 m3 aux deux villes de cette wilaya, qui enregistre un déficit total de 30.000 m3.

«Le reste du déficit sera comblé par la concrétisation de plusieurs opérations de mobilisation des eaux souterraines, à la faveur du fonçage de forages, pris en charge par le Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales (dont deux sont déjà opérationnels) pour la ville de M'sila», précise le ministre, assurant que le délai est fixé à «la fin mars prochain pour l'amélioration de l'approvisionnement de la population de la wilaya de M'sila en eau potable».

Le ministre, qui a effectué une halte au niveau du château d'eau de 10.000 m3 de la ville de M'sila, a aussi mis l’accent sur toute l’importance d’améliorer la gestion mais aussi sur l'engagement des actions de modernisation des réseaux, notamment du chef-lieu de wilaya, et le raccordement des communes situées le long de la galerie de transfert.

Lors de cette même sortie sur le terrain, M. Necib a soutenu que la poursuite de l'exploitation des eaux souterraines pour l'agriculture conduira, à terme, à faire baisser leur niveau, «comme ce fut le cas au périmètre de Ghriss dans la wilaya de Mascara». Poursuivant ses propos, il fera remarquer qu’il faudrait éviter «la céréaliculture dans certaines régions, car elle exige d'importantes quantités d'eau pour l'irrigation d'appoint». Le ministre préconise de remplacer la céréaliculture, ici, par les cultures maraichères et l'arboriculture fruitière.

M. Hocine Necib, qui a également visité le chantier de désenvasement du barrage de Ksob, a insisté sur l’impératif de «hâter les travaux d'exploitation du petit barrage de la commune de Magra et de celui de Sidi Ouled Abdelwahab dans la commune de Sidi Aïssa, totalisant 7 millions m3, et à les placer sous la tutelle de l'Agence nationale des barrages et transferts (ANBT)». Le programme de la visite comptait aussi un déplacement du côté de Boussaâda pour inaugurer le projet de renforcement de l'alimentation en eau potable dans cette ville, à partir du barrage d'Acerdoune, et lancer le projet de protection de la nouvelle ville de Boussaâda contre les inondations.

Il faut dire que le ministère des Ressources en eau est déterminé à «prendre en charge toutes les préoccupations des citoyens en termes d'alimentation en eau potable et à suivre la réalisation des projets de raccordement tracés, dans le souci d'améliorer le service public de l'eau, comme souligné d’ailleurs par M. Necib lors de différentes activités qu’il a menées récemment.

Il a relevé aussi que l'année 2018 aura vu la réception de «grandes réalisations qui consolideront le réseau d'infrastructures de base du secteur, outre l'achèvement de projets vitaux pour l'amélioration du service public d'alimentation en eau potable (AEP), à travers toutes les wilayas du pays».

Parmi les réalisations de l’année en cours figurent notamment quatre barrages, 19 stations d'épuration, 230 forages hydrauliques, 4 réseaux urbains de collecte d'eaux usées et 7 projets de protection contre les inondations, outre l'aménagement de 15.500 ha de périmètres irrigués et la mise en service de 9 grands systèmes d'AEP.

Tous ces pas en avant ont permis de hisser le taux d'AEP à 78 % cette année (dont 40 % d'alimentation ininterrompue), contre 65 % durant l'été 2017. Il faut savoir que pour ce qui concerne l'agenda du secteur des Ressources en eau pour l’année 2019, de nombreux projets sont prévus, à l'instar de la consolidation des infrastructures de base du secteur, le recouvrement des dettes au profit des entreprises de distribution d'eau, le projet de guichet unique des demandes d'exploitation des ressources en eau ainsi que la stratégie nationale de lutte contre les inondations.

Il y aura également la programmation de projets structurants du secteur en 2019, notamment le lancement de la réalisation de la 1ère partie du projet de transfert d'eau d'El-Tarf vers Souk Ahras, les travaux de 4 grandes stations de dessalement d'eau de mer programmés au premier trimestre 2019 et le lancement des travaux de près de 30 stations de traitement d'eaux usées et d'assainissement.

«L'année 2019 verra l'adoption du plan national de valorisation des eaux épurées dans les stations d’épuration des eaux usées (STEP) et leur réutilisation dans les activités agricoles et industrielles», a récemment mis en avant le ministre des Ressources en eau, qui a toujours souligné l’importance de valoriser cette ressource précieuse, en économisant l’eau à travers l'optimisation des réseaux de distribution. Les citoyens sont appelés eux aussi à faire de leur mieux pour économiser l’eau, tout en signalant toute fuite d’eau constatée.

Soraya Guemmouri