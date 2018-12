Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a reçu, hier à Alger, la présidente de la Région Île-de-France, Valérie Pécresse, en visite pour deux jours en Algérie, dans le cadre de l’accord de coopération avec la wilaya d’Alger. À l'issue de ses entretiens avec M. Bedoui, Mme Pécresse s'est félicitée de la concrétisation d’«un partenariat très important avec Alger», ajoutant que «le temps fort de ce partenariat, c'est le lancement de la rénovation ensemble de La Casbah, avec un architecte de très grand renom, Jean Nouvel, qui a été choisi par le wali d'Alger, pour mener avec sa région ces travaux de réhabilitation».

Elle a relevé que le ministre de l'Intérieur a insisté, lors de cet entretien, sur «le partenariat et la formation des formateurs algériens en matière de rénovation et de transformation des villes». Mme Pécresse a indiqué avoir évoqué l'idée d'organiser, peut-être à Alger, des rencontres sur le tourisme, afin de «faire des échanges d'expérience et renforcer l'attractivité touristique d'Alger». Une convention tripartite sera signée, au cours de cette visite, entre la Région Île-de-France, la wilaya d’Alger et les Ateliers Jean Nouvel, portant sur la revitalisation de La Casbah d'Alger, inscrite au patrimoine mondial de l’humanité de l’Unesco, depuis 1992.

Ce projet, qui associera experts français et algériens, inclura, notamment la réalisation d’une vision architecturale globale, ainsi que la reconversion du palais du Dar El- Hamra en équipement culturel métropolitain. Le 26 septembre dernier, le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, et Valérie Pécresse ont signé, à Paris, une feuille de route pour le lancement du projet de sauvegarde et de revitalisation de La Casbah d'Alger.

La signature de cette feuille de route s'inscrit dans le cadre des actions en matière de réhabilitation du patrimoine architectural de la wilaya d’Alger, suite à l’accord-cadre signé le 23 mars 2017 entre les deux régions.