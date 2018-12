Conjoncture : Incarner un patronat moderne

Seul candidat en lice, Ali Haddad a été réélu samedi à la tête du Forum des chefs d’entreprises (FCE), à l’issue d’un vote, lors d’une assemblée générale élective de cette organisation. Le patron de l’ETRHB, qui n’aura pas mis longtemps à se fondre dans ses nouveaux habits de président du forum, se présente comme un pilier du FCE, principale organisation patronale algérienne (4.000 chefs d'entreprise représentant plus de 7.000 entreprises qui cumulent un chiffre d’affaires global de plus de 4.000 milliards de dinars). Première annonce de ce nouveau mandat, le Forum des chefs d’entreprises (FCE) changera de statut, sous peu, et se transformera en syndicat patronal, a-t-il indiqué, d’entrée. Il veut incarner un FCE de propositions et d’anticipations. Il obtient donc gain de cause auprès du gouvernement pour la transformation de l’organisation en syndicat des patrons. Samedi, lors du point de presse, il a jugé que la grande question était celle des entreprises, des compétences, de la croissance et des emplois, dossiers prioritaires auxquels le FCE doit réfléchir. Fraîchement réélu, Haddad a exprimé son immense fierté de porter à nouveau la voix des entrepreneurs qu’il représente. «J’espère pouvoir en être à la hauteur tellement les difficultés sont grandes et la responsabilité lourde à porter», a-t-il déclaré. Le patron du FCE a rappelé que durant le mandat écoulé, son organisation avait engrangé des acquis et réalisations «incontestables». «Son assise s’est élargie, sa place dans le paysage socioéconomique s’est renforcée et sa crédibilité au plan international s’est établie», s’est-il félicité. Adoubé, le patron de l’ETRHB occupera ce poste stratégique à partir duquel le FCE a pu continuer, ces dernières années, à tisser sa toile et mener campagne en faveur de la promotion des entreprises et du développement économique du pays. Pour lui, le Forum, qui a choisi de s’engager pleinement dans les options économiques nationales, aura, toutefois, à relever de nouveaux défis et faire converger les positions et les efforts de tous pour contrer tous les problèmes, en étant d’accord sur le grand chantier de réformes à mener. Ce libéral pur jus affiche l’ambition d’incarner un patronat moderne capable d’aider les TPE et PME dans leurs dynamiques de développement, d’où son insistance à mettre en avant des sujets bien dans l’air du temps, comme la promotion des TIC et de l’économie numérique, l’émergence d’un secteur privé fort dans l’industrie, les PME, TPE, les start-up et les services... Il n’a pas manqué de rendre un hommage appuyé à tous les chefs d’entreprises, soulignant que, pour lui, le FCE reste un rassemblement collectif. Avec l’aide de tous, il dit vouloir mettre fin aux problèmes auxquels font face les entreprises. Maintenant sa ligne de conduite, à ses yeux, c’est que le plus important est de voir tout le monde s’aligner sur les ambitions de la diversification de l’économie qui a besoin de stabilité pour mobiliser les investissements.

Farid Bouyahia