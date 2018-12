Concours de recrutement Ã  Sonatrach : Plus de 6.000 inscrits

Plus de 6.000 candidats sont inscrits au niveau des services de l'Agence nationale de l'emploi (ANEM) à Ouargla pour prendre part au prochain concours de recrutement proposé par le Groupe Sonatrach, a-t-on appris hier des responsables locaux de cet organisme de l'emploi. Offrant un quota de près de 500 postes, ce concours est destiné uniquement aux candidats issus de la wilaya d'Ouargla, titulaires de diplômes universitaires (Bac+5, Bac+4 et Bac+ 3) dans plusieurs spécialités, a-t-on signalé. Les candidats admis effectueront une formation professionnelle assurée par l'Institut algérien du pétrole (IAP) spécialisé dans l'encadrement du personnel recruté par Sonatrach dans les différents métiers liés au secteur des hydrocarbures, a-t-on fait savoir. L'opération d'inscription s'est déroulée (du 12 au 15 décembre) au niveau de l'agence régionale de l'ANEM, implantée au chef-lieu de wilaya, pour les candidats des communes d'Ouargla, Rouissat, Sidi Khouiled, Ain El-Beida, Hassi Benabdallah et N'gousa, ainsi que de la direction de l'Emploi dans la wilaya déléguée de Touggourt pour les 11 communes relevant de cette collectivité, en plus d'El-Hedjira et El-Alia, a précisé la même source. Il s'agit, en outre de l'annexe communale située au quartier des 40 logements à Hassi-Messaoud et le bureau de l'agence de l'emploi à El-Borma, a-t-on ajouté. Reporté depuis septembre dernier, le concours en question, qu'abritera durant trois jours (23, 24 et 25 décembre courant) l'Université Kasdi-Merbah d'Ouargla, va donner une nouvelle opportunité d'emploi aux jeunes universitaires de cette wilaya du Sud-est du pays au sein de Sonatrach, a-t-on indiqué. Plus de 1.500 postes d'emploi, tous grades et spécialités professionnelles confondus, vont être offertes, parallèlement, au profit des chômeurs de la wilaya d'Ouargla, selon la même source. Pour ces nouveaux emplois, l'opération de dépôt de dossiers de candidature pour effectuer les tests professionnels a été déjà lancée la semaine dernière dans le secteur économique, notamment les compagnies nationales opérant au niveau des champs pétrolifères de la région (950 postes), les entreprises exerçant dans le domaine du gardiennage (300) ainsi que des sous-traitants et entreprises privées (300), a-t-on détaillé.