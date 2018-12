Foire de la production algÃ©rienne : Nouveaux dÃ©fis

Rendez-vous très attendu par le grand public, mais aussi par les opérateurs économiques, la Foire de la production nationale, dans sa 27e édition, ouvrira ses portes du 20 au 26 décembre, au palais des Expositions (Pins-Maritimes). Organisé conjointement par le ministère du Commerce et la Société algérienne des foires et exportations (SAFEX), cet événement économique, placé sous le haut patronage du Président de la République, constitue une plate-forme pour l’ensemble des secteurs d'activités, pour faire connaître et promouvoir leurs produits.

Une manifestation qui intervient dans une phase décisive pour l’économie nationale en quête de diversification et d’internationalisation, aussi, tant il s’agit de transformation structurelle, telle que définie dans le cadre de la nouvelle approche du gouvernement en matière de valorisation, d’encouragement et d’exportation du produit local. Dans cette optique, la foire se veut une réponse pragmatique et un état des lieux pour mettre en avant l’amélioration du climat des affaires en Algérie et les actions déployées dans ce sens par l’Etat.

Elle s’inscrit, ainsi, dans le sillage des efforts consentis par les pouvoirs publics à l’effet de promouvoir le produit algérien, au-delà des frontières nationales, et soutenir les entreprises exportatrices par des moyens appropriés pour qu’elles puissent développer leurs capacités de production et s’inscrire dans les standards et normes à l’international. L’édition de cette année, qui renvoie aux difficultés financières que vit le pays par rapport aux fluctuations du marché pétrolier mondial, s’inscrit également dans cette nouvelle vision qui consiste à répondre efficacement aux enjeux du développement socioéconomique et au défi majeur de la transition économique vers l’objectif de l’émergence à l’horizon 2030. Des défis multiples qui s’imposent à l’économie algérienne, dans le contexte national et international, et qui sont portés par le nouveau modèle économique, adopté par le gouvernement en juillet 2016. Une feuille de route basée sur une nouvelle stratégie, tant au plan financier qu’à celui de la transformation économique. Les efforts seront concentrés ainsi sur l’augmentation du PIB en hors-secteur des hydrocarbures à un taux annuel de 6,5% durant la période 2020-2030, à la faveur de la transition énergétique et la diversification des exportations, afin de garantir la sécurité alimentaire du pays. Et c’est la phase finale, devant débuter en 2025, qui va réaliser les objectifs tracés par ce nouveau modèle sur la base des variables conçues pour amorcer la relance de l’économie algérienne et la sortie de la dépendance de la rente pétrolière. Toute une démarche qui dépendra, en définitive, des capacités à imposer le label algérien sur les marchés extérieurs, selon les exigences requises en matière de qualité et de constance des exportations. Aussi, le gouvernement a mis en place une politique de soutien aux exportateurs basée essentiellement sur des mesures au plan institutionnel consistant en la mise en place de structures d’accompagnement, d’assistance et de conseil et, au titre de la fiscalité, à travers des exonérations au niveau des impôts directs et taxes assimilées (TVA, TAP et de l’IBS), et en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, ou encore, les facilitations des procédures à l’exportation, notamment en ce qui concerne le transport des marchandises. Pour ce qui est de l’intervention des banques, les opérateurs s’entendent sur la nécessité de revoir le dispositif en vigueur, notamment en ce qui concerne le rapatriement des produits des exportations. A l’effet d’améliorer le cadre régissant les exportations, une série de réformes a été annoncée par le ministre du Commerce et devra être mise en œuvre dès le début de l’année prochaine. Il est prévu, entre autres, l’octroi d’une «prime à l’exportation» aux opérateurs économiques dans le cadre des mesures de soutien aux exportations hors-hydrocarbures. Cette prime, qui sera accordée par le FSPE, «entre dans le cadre de la révision des modalités d’octroi des aides financières de l’Etat». Le ministre a également évoqué le statut d’ «exportateur agréé» pour les exportateurs de produits agricoles qui pourront bénéficier ainsi de «conditions adéquates». Rappelant que le secteur prépare une feuille de route, sur le quinquennat 2019-2023, censée déterminer les axes d’une nouvelle stratégie nationale à l’export, destinée à promouvoir les exportations hors-hydrocarbures, et par la même occasion stimuler la production nationale.

D. Akila