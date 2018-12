MÃ©decine naturelle : Un traitement innovant

Le lancement des produits Arkopharma en Algérie a eu lieu, jeudi, au cours d’une réunion qui a regroupe plusieurs acteurs économiques opérant dans le secteur de la distribution. L’entreprise développe, produit et distribue, auprès de pharmacies et parapharmacies, des produits apportant une réponse naturelle et innovante dans tous les segments de la médication familiale. L’entreprise est présente dans plus de 50 pays, dont l’Algérie depuis 2018, en partenariat avec Accentis Pharma Algérie.

En 2017, elle réalise 43% de son chiffre d’affaires à l’international via ses 7 filiales et des accords de distribution, et détient 1.635 enregistrements et autorisation de mise sur le marché de médicaments, et a remporté, en 2017, le trophée responsabilité sociétale des entreprises pour le développement d’une filière d’approvisionnement en gelée royale issue d’une apiculture durable, écologique et éthique. Les produits sont fabriqués dans le seul et unique site industriel à Nice, et l’entreprise songe déjà à une possible implantation locale, dès que le succès sera au rendez-vous en Algérie.