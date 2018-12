Couverture mÃ©dicale des zones enclavÃ©es : La Forem en premiÃ¨re ligne

La prise en charge des malades et la lutte contre certaines pathologies, que ce soit les habitants des zones enclavées ou encore les nomades, prennent la forme, de plus en plus, de gestes humanitaires, de devoir, pas seulement professionnel pour ne pas dire carrément de la solidarité sanitaire, incarnée, par des déplacements réguliers d’équipes, composées de médecins, infirmiers et autres qui sillonnent les régions les plus reculées, afin d’assurer une couverture médicale à des familles se trouvant à des centaines de kilomètres des structures de santé et même des chefs lieux de daïra ou de wilaya. En effet, les blouses blanches sont très « attentives » au cri de détresse de ces familles, confrontées à la rudesse de la nature et des conditions de vie difficiles d’une part, et des maladies engendrées par le manque d’eau, d’où une insalubrité, ou encore l’inexistence pure et simple d’une couverture vaccinale pour les enfants, à même de renforcer leur immunité. Soigner, c’est aussi, un moyen d’exprimer leur soutien à leur manière, cela va de soi, pour tous ces bénévoles qui portent haut et fort les couleurs d’entraide et de la fraternité, via un stéthoscope, une seringue ou même un comprimé de paracétamol pour calmer un mal de tête. On apprend tous les jours, que des caravanes sont organisées par des associations auxquelles se joignent des praticiens, des éléments de la Protection civile et des citoyens, qui se déplacent tous un peu partout pour aider des populations des Hauts plateaux, du Sud en particulier où le manque de moyens et où certaines spécialités de la médecine constituent un handicap de taille. Il faut dire que bien des médecins-spécialistes, pratiquant à Alger et autres grandes villes, vont jusqu’à intégrer dans leur agenda des déplacements réguliers vers certaines régions éloignées, pour des consultations et des petites interventions, et ce à titre gratuit. C’est le cas, des problèmes de vision, comme la cataracte, pathologie très fréquente dans la région du M’zab.



L’autre face de la fondation



La Fondation pour la Promotion de Santé et le Développement la Recherche Médicale s’est distinguée, depuis sa création, par ses activités de solidarité avec les populations vulnérables, au cœur même de son plan d’action. L’exemple est donné par le premier centre créé en Algérie pour la prise en charge des traumatismes psychologiques, au lendemain du massacre de Bentalha. Avec les moyens du bord, les psychologues et tout le personnel de cette fondation ont consacra du temps pour redonner espoir à des centaines de familles, notamment des enfants aux âmes meurtries. Ce centre est devenu, par la suite, une référence, en terme de solidarité avec les couches défavorisées. Ce dernier, à vrai dire, s’est même doté d’une clinique mobile ophtalmologique qui se déplace jusqu’au Sud, pour prendre en charge des patients, issus de milieux défavorisés. Celui-ci est équipé de tous les appareils nécessaires, à savoir la lampe à fente, l’échographie de l’œil, l’auto-réfractomètre et la valise pour les lunettes... Pour cette opération, il y a lieu de préciser que des médecins se relayent pendant 10 jours pour ausculter les habitants de la région. La Forem, redouble, chaque fois, d’efforts pour être au plus près des malades nécessiteux. C’est ainsi qu’elle prévoit, à partir de la semaine prochaine, l’organisation d’une caravane de solidarité qui va toucher les populations nomades de plusieurs régions enclavées de la wilaya de Ouargla. Au programme, il est envisagé des consultations médicales gratuites ainsi que des distributions de produits médicaux. L’opération sera encadrée par quatre spécialistes : cardiologue, ORL, pédiatre et un praticien généraliste. S’agissant des personnes nécessitant des soins intensifs, elles seront orientées vers les établissements hospitaliers. La même caravane inscrit également le volet sensibilisation ; la deuxième du genre, il faut le rappeler, intervenant après celle qui a eu lieu en novembre dernier ayant soigné des nomades de pas moins de vingt zones relevant de la wilaya d’El Oued, soldée par 91 consultations, effectuées par 12 médecins.



Samia D.