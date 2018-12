Caravanes dâ€™aide humanitaire Ã  travers le pays : la solidaritÃ© sur le bon chemin

Organisées par les directions de l’action sociale des différentes wilayas, dans le cadre d'un programme initié par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, plusieurs caravanes de solidarité sillonnent les zones enclavées afin de porter aide aux nécessiteux et aux personnes aux besoins spécifiques, en cette période de froid.

Ainsi plus de 130 familles démunies résidant dans des quartiers bidonvilles ou des habitations précaires à Alger ont bénéficié d'aides humanitaires, et ce, dans le cadre d'une caravane de solidarité lancée, hier devant sillonner les différents quartiers de la capitale tout au long de l'hiver, a-t-on appris de la Direction de l'action sociale et de la solidarité (DASS) d'Alger.

La caravane de solidarité se rendra, selon la même source, à trois bidonvilles situés dans les communes de Chéraga, Zéralda et d'Ouled Fayet, et fournira des aides humanitaires et de première nécessité, matelas, couvertures, des couches pour enfants ainsi que des équipements pour handicapés et autres, au profit de quelque 132 familles démunies. La directrice de la DASS de la wilaya d'Alger, Mme Saliha Maiouche a affirmé, dans ce sens, que la caravane parcourra les différents quartiers pauvres d'Alger ou quartiers sinistrés (en raison d'un incendie ou d'un accident), une fois par semaine, jusqu'à la fin de la saison d'hiver et fournira aux démunis, les matières premières alimentaires, comme le lait, des médicaments en cas de besoin, ainsi que les fauteuils roulants pour handicapés.

Dans ces trois bidonvilles, 74 familles démunies ont été recensées à la cité El Merdja «Si Hassan» à Chéraga, 41 familles à la cité «El-Qaria»(le village agricole Mahieddine) de Zéralda et 17 autres à la cité «Kouchi Idir» de Ouled Fayet, soit 132 familles, a-t-elle fait savoir.

Elle a rappelé que cette caravane de solidarité que supervise le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine sillonnera, dans les prochaines semaines, les quartiers populaires des communes de Bachdjerrah, El Maqaria, Gué de Constantine, Douéra, Tessala el-Merdja et Reghaïa pour fournir des aides en cette saison froide, dont des vêtements chauds pour les enfants démunis.

La DASS de la wilaya d'Alger avait mené des enquêtes en collaboration avec les assemblées populaires communales (APC) de la wilaya pour recenser les familles démunies, a souligné l'intervenante, ajoutant que les bidonvilles et habitations précaires qui ont grandement besoin de ces aides ont été déterminés.

Au grand bonheur des familles rurales



Une caravane similaire a ciblé, la wilaya El-Taref où pas moins de 54 familles vivant dans la précarité dans des mechtas relevant de la commune frontalière de Raml Souk. Le coup d'envoi de cette opération lancée par la direction de l’action sociale a été donné à partir du siège de la wilaya, où l'accent a été mis sur l'importance de ce type d'opérations de solidarité en faveur des démunis.

Le chef de l’exécutif local a indiqué, à cette occasion qu'une action similaire sera prochainement organisée dans les communes d'El Chatt et Ain Kerma, avec la participation de l'ensemble des partenaires concernés (secteurs d'activités, opérateurs économiques et bienfaiteurs). Il a également annoncé qu’un mariage collectif au profit de 70 couples issus de milieux défavorisés est, par ailleurs, prévu le 12 janvier 2019, à l’occasion de la célébration de Yennayer. Cette caravane a été accueillie avec bonheur par les familles rurales des mechtas de Zeraibia, Dar Allouche et Tebaibia relevant du village de Oued El Hout (commune de Ramel Souk).

Dans le même cadre, la wilaya de Saïda a pris en charge quelque 600 familles nécessiteuses relevant de plusieurs communes à qui ona distribué, lundi, des kits alimentaires, des couvertures, des habits d’hiver, en plus de fauteuils roulants. Les autorités de wilaya ont mobilisé 20 camions pour le transport de ces aides jusqu’aux familles nécessiteuses recensées par des cellules de proximité relevant de la direction de l’action sociale et de solidarité. Initiée par la direction de l’action sociale, cette opération vise à aider les familles résidant dans différentes régions de la wilaya, a-t-on souligné, tout en rappelant les efforts de l’Etat pour accompagner ces couches vulnérables de la société et leur porter assistance. Le directeur de l’action sociale, Salim Mourad, a souligné que cet élan de solidarité est estimé à 10 millions DA, alloués par le ministère de tutelle. La prochaine action de solidarité sera destinée aux femmes victimes de violence et aux nécessiteux à travers la wilaya.



Des appareils de chauffage pour les écoles



Sur un autre plan, environ 130 appareils de chauffage seront installés «prochainement» dans des écoles primaires de la wilaya de Constantine en révision de l’hiver, et ce, à l’initiative de la direction de l’action sociale qui vise à améliorer les conditions de scolarisation des élèves, en particulier ceux des zones isolées et montagneuses, a-t-on appris d’une responsable de la DAS.

La distribution de ces appareils de chauffage, financé dans le cadre du Fonds de solidarité nationale (FSN), se fera «les tous prochains jours» selon les besoins enregistrés en la matière à travers les douze communes de la wilaya, a précisé à l’APS la responsable de l’information et de la communication au sein de cette direction, M. Roumayssa Hamlaoui.



R. S.