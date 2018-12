Grand angle : Question

Dans le sillage de la décision américaine de transférer le siège de son ambassade de Tel Aviv à El- Qods, quelques capitales suivistes en ont fait de même. D’autres ont annoncé leur intention de le faire. Elles sont toutefois, faut-il le souligner, peu nombreuses. Mais force aussi est de dire qu’elles l’ont fait ou se préparent à le faire. La dernière en date est Canberra. En effet, l’Australie a annoncé, samedi, qu'elle reconnaissait El-Qods-Ouest comme capitale d'Israël, en précisant que le déménagement de sa mission diplomatique «attendrait la conclusion d'un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens». On relèvera la précaution prise, à savoir la conclusion de l’accord de paix. Et comme cet accord n’est pas près de voir le jour, force est de croire que le déménagement annoncé n’est pas pour demain la veille ! Toutefois, ce n’est pas pour autant que la décision australienne est exempte de reproches. Ainsi, la direction palestinienne a qualifié d’«irresponsable», la décision de l'Australie qui est en violation du droit international. «Le statut final de l'ensemble d'El-Qods doit être déterminé, lors de négociations», a déclaré, dans un communiqué, samedi, Saëb Arekat, responsable de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP). En fait, là où le bât blesse, c’est que cette décision n’apporte rien en contre-partie à l’Australie, si ce n’est de dire voilà un autre pays qui fait fi du droit international. Cette décision est «motivée par des questions mesquines de politique intérieure qui aboutissent à des politiques allant à l'encontre de la paix et de la sécurité dans le monde», a ainsi estimé le responsable de l’OLP. Mais cela en valait-il vraiment la chandelle, pour ainsi renier sa propre politique étrangère ? C’est la question à laquelle seule Canberra pourrait répondre. «Il s'agit d'une décision totalement risquée qui n'apporte aucun bénéfice», et place l'Australie «en décalage» avec la communauté internationale, a déclaré une haute responsable travailliste, Penny Wong, dans un communiqué. En fait, ce qui est désolant dans ce changement d’orientation dans la politique étrangère de l’Australie, c’est qu’il pourrait inciter d’autres pays à franchir le pas et à décider de transférer leur ambassade vers el-Qods. C’est pourquoi les pays arabes se doivent de réagir, pour couper court à toute nouvelle velléité de suivre ces exemples.

Nadia k.