Financement des opÃ©rations de soutien Ã  la paix dÃ©cidÃ© par lâ€™UA : Lâ€™UA salue le projet de rÃ©solution du Conseil de sÃ©curitÃ©

L'Union africaine a salué, samedi, le projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur le financement des opérations de soutien à la paix décidé par l'UA et autorisé par le Conseil de sécurité de l'ONU.

Le projet de résolution a été proposé par trois Etats d'Afrique qui siègent actuellement au Conseil de sécurité, à savoir la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et l'Ethiopie. «Cette résolution importante pour l'Afrique représente une position africaine commune de longue date dont le but est de renforcer la prévisibilité et la durabilité du financement des opérations de soutien à la paix décidées par l'UA, dans le cadre du Chapitre VIII de la Charte de l'ONU et autorisées par le Conseil de sécurité de l'ONU», a indiqué l'UA dans un communiqué. Le Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA a noté que le projet de résolution est opportun et équilibré et reflète également le consensus général établi au sein du Conseil de sécurité de l'ONU et ailleurs, a ajouté le communiqué.