YÃ©men : Entre doutes et espoirs

L’accord interyéménite, conclu jeudi en Suède, sur l’instauration d’un cessez-le-feu à Hodeïda, et salué par les Houthis, est loin de trouver écho sur le terrain. Au moins 29 combattants, dont 22 rebelles houthis, ont été tués dans la nuit de samedi à hier dans la région de Hodeïda, dans l’ouest du Yémen. Sept rebelles ont été capturés, lors d’une offensive des houthis contre la localité d’Al Douraihimi, à environ 20 kilomètres au sud de Hodeïda, a encore affirmé le responsable progouvernemental. L’agence de presse Saba, contrôlée par les houthis, a, de son côté, affirmé que l’aviation de la coalition menée par l’Arabie saoudite poursuivait hier ses raids aériens dans la province de Hodeïda. Elle a accusé les forces progouvernementales d’avoir bombardé samedi soir des quartiers résidentiels de ce port stratégique sur la mer Rouge, qui est le principal front du conflit depuis plusieurs mois. Des combats sporadiques avaient été signalés dès vendredi soir dans les quartiers est et sud de Hodeïda.

Au lendemain même de l’annonce du cessez-le-feu entre les rebelles et les forces loyales au président Abd Rabbo Mansour Hadi, la situation restait tendue, laissant planer un sérieux doute sur la rencontre de janvier qui devrait déterminer un cadre de négociation en vue d'un règlement global.

Les pourparlers de Suède stipulent également un retrait des combattants dans les «prochains jours ». Son application risque toutefois de se heurter à plusieurs difficultés et nécessiter de fortes pressions internationales, ont estimé des experts. Même si le processus reste fragile, ces premiers pourparlers depuis 2016 sont une «réussite», selon un responsable houthi.

Un échange de prisonniers impliquant quelque 15.000 combattants est également prévu ainsi que des accords pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire à Taëz, ville aux mains des loyalistes mais assiégée par les rebelles. La rencontre de Suède reste «un pas positif dans la voie de la réalisation des aspirations du peuple yéménite», a estimé Mehdi al Machat, président du Conseil politique suprême du Yémen, aile politique de la rébellion.

M. T.

---------------------------

Guterres met en garde contre une année 2019 encore plus difficile

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde, hier, contre une détérioration de la situation humanitaire en 2019 au Yémen si des progrès ne sont pas faits pour rétablir la paix dans ce pays déjà dévasté par la guerre. «Le fait que la famine n'ait pas encore été déclarée ne diminue en rien notre inquiétude face au niveau très élevé de la faim qui existe au Yémen», a déclaré le chef de l'ONU lors d'une conférence de presse à Doha en marge de la conférence Doha Forum. Cette inquiétude est alimentée, a-t-il ajouté, par «le nombre de personnes qui meurent dans des circonstances particulièrement dramatiques et par le fait que sans paix nous aurons à faire face en 2019 à une situation beaucoup plus mauvaise que celle d'aujourd'hui».