Commission australienne de solidaritÃ© avec le peuple sahraoui : Poursuivre les nÃ©gociations entre les parties au conflit

La commission australienne de solidarité avec le peuple sahraoui s’est dit satisfaite de la rencontre de Genève pour le règlement du conflit au Sahara occidental, qui s’est déroulée en présence du Front Polisario et du Maroc, les 5 et 6 décembre dernier, sous les auspices de l’ONU, souhaitant la poursuite des négociations pour garantir au peuple sahraoui le droit à l’autodétermination.

Cette satisfaction a été exprimée, lors de sa réunion annuelle tenue à Sidney, durant laquelle les membres ont procédé à «l’évaluation du travail accompli l’année dernière et à l’élaboration du plan d’action pour l’année prochaine. Cette réunion a également été marquée par l’élection d’une nouvelle direction pour la commission», a indiqué l’Agence de presse sahraoui (SPS). Au terme de la réunion, la commission australienne de solidarité avec le peuple sahraoui a rendu public un communiqué dans lequel elle s’est félicitée de «la reprise des négociations entre les parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc, sous les auspices des Nations unies». Dans ce cadre, la présidente de la commission, Lyn Allisson, a déclaré : «Nous remercions l’envoyé personnel du Secrétaire général de l’Onu, Horst Kohler, et tous ceux qui ont contribué à la reprise des négociations. Nous souhaitons la poursuite des négociations pour l’organisation d’un référendum libre et équitable qui puisse permettre au peuple sahraoui d’exercer son droit inaliénable à l’autodétermination.» Dans son communiqué, la commission australienne de solidarité avec le peuple sahraoui réexprime «sa solidarité et son soutien au peuple sahraoui qui a tant souffert durant quatre décennies. Il est temps de mettre un terme à la souffrance du peuple sahraoui qui a duré 43 ans, et de lui permettre de retourner dans son pays pour vivre dans la paix, la liberté et la dignité», selon SPS. Les négociations entre les parties au conflit, le Maroc et le Sahara occidental, se sont déroulées conformément à la résolution 2440 du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée le 31 octobre 2018, qui a invité les parties au conflit à faire preuve de «volonté politique et à travailler dans une atmosphère propice au dialogue». La réunion de Genève s’est tenue, après six années de suspension des négociations, et sera suivie d’une deuxième table ronde au premier trimestre de 2019.