Espagne : Modric prÃ©sente son Ballon dâ€™Or au Bernabeu

Le lauréat du Ballon d'Or, Luka Modric, a présenté samedi son trophée de meilleur joueur du monde au public du stade Santiago-Bernabeu à Madrid. Juste avant le coup d'envoi du match contre le Rayo Vallecano pour la 16e journée de championnat, le Croate de 33 ans a soulevé le trophée et reçu une ovation debout de l'exigeant public du Real. Le vice-champion du monde jouait sa première rencontre au Santiago-Bernabeu depuis que le trophée lui a été attribué, l'entraîneur «merengue» Santiago Solari ne l'ayant pas aligné lors du naufrage en Ligue des Champions contre le CSKA Moscou (0-3). Récompensé le 3 décembre, devant Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann, Luka Modric a brisé l'hégémonie de dix ans de Lionel Messi et Ronaldo sur le trophée.