Dans la lucarne : Un choix mÃ»rement rÃ©flÃ©chi

Il est évident que notre équipe nationale depuis l’indépendance du pays avait utilisé des joueurs ayant évolué à l’étranger et plus particulièrement en France. Ces joueurs avaient pris part avec la fameuse équipe du FLN qui avait rejoint la Tunisie pour participer, à sa façon, à la lutte de Libération nationale. Ils avaient participé à la «construction» de l’équipe nationale post-indépendance. Par conséquent, personne ne peut remettre en cause leur nationalisme et leur amour du pays même si certains d’entre eux sont revenus en France par la suite pour poursuivre leur carrière qui était, de l’avis de tous, une grande réussite du fait qu’on était en face de grands joueurs. Ceci dit, l’apport de joueurs évoluant hors des frontières nationales était indéniable et reconnu par tous ceux qui aiment le football et tout ce qui est beau et spectaculaire. De ce côté-là, il n’y avait rien à dire. Les joueurs qui avaient contribué à la notoriété de notre équipe nationale l’ont tous fait avec amour du pays et aux couleurs nationales. Les Dahleb, Bourebou et bien d’autres ont permis à l’Algérie d’améliorer son ranking sur le plan mondial. Là, on peut dire que les supporters algériens ont adopté facilement ces joueurs qui n’avaient pas refusé l’appel du pays. Il est aussi vrai de dire que nos joueurs locaux avaient montré eux aussi de grands talents. Ce qui fait qu’ils avaient donné beaucoup à l’EN A et aussi du plaisir aux supporters, devenus alors des «inconditionnels». Même dans les années 80, les joueurs locaux, avec les joueurs émigrés, avaient donné vraiment un «plus» à notre sélection nationale. Au début des années 2000, les footballeurs algériens, appelés aussi les franco-algériens, avaient fait parler d’eux dans le bon sens du terme en lui insufflant un sang neuf indéniable. Les Bouguerra, Antar Yahia, Bouguerra, Ziani, Abdelkader Ghezzal, Djabbour, Matmour et les autres ont vraiment excellé, en 2009, à Tchaker, en dominant l’EN égyptienne et notamment lors du match «barrage», à Oum Dorman (Soudan) suite à un «tir terrible» d’Antar Yahia. Par conséquent, ils ont joué un rôle prépondérant pour que notre équipe nationale connaisse la notoriété en se qualifiant aisément pour le premier mondial organisé par un pays africain : l’Afrique du sud. Ce qu’ils ont donné à l’EN dépasse tout ce que les fervents supporters algériens attendaient. Puis d’autres joueurs sont venus pour assurer la continuité. Ils ont pour nom Feghouli, Mbolhi, Mahrez, Brahimi, Mandi, Ghezzal Rachid, Ghoulam, Bensebaïni…Ces joueurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes sans qu’ils ne rechignent devant quoi que ce soit et plus particulièrement lorsqu’ils sont sollicités par le sélectionneur national. Aujourd’hui, certains essayent, pour on ne sait quelles raisons, de remettre en cause leur «nationalisme». On a même affirmé presque sans vergogne «qu’ils viennent en Algérie parce qu’ils ont perdu tout espoir quant à leur convocation en Equipe de France». C’est vraiment archi-faux. Il faut dire que les responsables français ont regretté que de tels talents soient perdus à jamais. D’où le fait qu’ils avaient sorti la question des quotas entre un DTN et un ancien sélectionneur de l’EN de France. Pourquoi s’acharne-t-on sur ces joueurs qui viennent de l’hexagone et d’ailleurs. Pourtant, ces mêmes «analystes», n’ayant pas la «science», n’ont pas manqué d’affirmer que chez-nous, «on n’a pas de joueurs capables» d’évoluer en sélection nationale. Il est donc tout à fait normal que la FAF de Zetchi ou le sélectionneur national basent leur équipe sur des joueurs opérant hors frontières algériennes et qui possèdent le talent. On ne comprend pas pourquoi, on continue à «ouvrir ce dossier» à l’heure actuelle. C’est, peut-être, une «déviation voulue» pour servir d’échappatoire afin de camoufler une situation et attirer les téléspectateurs. Car au fond, ce sujet est si «usité» comme si on est en train d’ouvrir des «portes ouvertes». Alors, il faut passer à autre chose. La question est close !

Hamid Gharbi