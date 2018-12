Coupe d'AlgÃ©rie (32es de finale) : JSMB - JSMS : en tÃªte d'affiche

Le coup d'envoi des 1/32es de finale de la coupe d'Algérie (seniors), qui se déroulera sur cinq jours et se poursuivra jusqu'au 27 du mois avec la participation des représentants algériens dans les différentes compétition continentales, sera donné cet après midi.

Pour ce lundi, la commission d'organisation de cette épreuve populaire a programmé neuf rencontres. Pour rappel, ce tour verra l'entrée en lice des clubs de Ligue Une. La première formation de l'élite à se jeter dans le bain sera le nouveau promu l’AS Ain M'lila. Les protégés du technicien serbe Janakovic se rendront à Al Bayadh pour affronter le MCEEB. Un adversaire logiquement à la portée des coéquipiers de Bittam, qui viennent de regagner le pays après un stage de dix jours en Tunisie. Il devront cependant se montrer très vigilants et ne pas négliger leur adversaire. Dame coupe a souvent joué des tours aux supers favoris. Par ailleurs, l'affiche de cette première journée de compétition aura lieu à Béjaia. La JSMB sera hôte de la JSM Skikda. Une rencontre entre deux formations aux potentiels non négligeables qui ne parviennent toujours pas à trouver leurs marques dans le championnat de Ligue Deux. La coupe, qui a une saveur particulière, s'offre comme une belle opportunité pour les deux teams afin de provoquer le déclic tant attendu. De son côté, l'autre formation du second palier professionnel, à savoir l'USM Harrach, qui occupe la position de premier relégable, ira à Béchar croiser le fer avec l'équipe de la JS Ghir Abadla. En stage depuis deux semaines à Tipasa, les poulains de Hadjar estiment avoir l'expérience et le talent nécessaires pour revenir avec la qualification. «C'est un match de coupe. Jouer à l'extérieur n'est pas vraiment un handicap. C'est plutôt l'expérience qui fait souvent la différence dans ce genre de confrontations. L'USMH, malgré l'absence de résultats, dispose tout de même d'élément chevronnés. De plus, le regroupement effectué durant la trêve hivernale va beaucoup nous servir», a indiqué Ezemani. Attention tout de même à l'excès de confiance. Par ailleurs, l'Amal Bou Sâada, auteur d'un parcours respectable lors de la phase aller de la Ligue Deux, reçoit la modeste formation de l'ORB Bouhamra. Intraitable à domicile, l'ABS ne devrait pas trouver beaucoup de difficultés à disposer de son hôte.

Rédha M.