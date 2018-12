Violence dans les stades : le MJS appelle les mÃ©dias Ã  lâ€™autocensure Â« sâ€™il le faut Â»

M. Hattab a appelé les médias nationaux à s’autocensurer «s’il le faut», pour éviter d’attiser d’éventuelles tensions susceptibles d’accentuer le phénomène de la violence dans les stades. «Je sais que pour un journaliste, c’est presque un sacrilège d’occulter une déclaration fracassante qui pourrait littéralement faire exploser l’audimat. Mais, désormais, la raison et le bon sens doivent l’emporter sur cela. Les médias doivent prendre conscience que certains propos qu’ils rapportent, même fidèlement, peuvent accentuer le phénomène de la violence, d’où la nécessité de les éviter, quitte à s’autocensurer», a préconisé le MJS. «À chaud, un athlète, un entraîneur ou un président de club peut déraper, en tenant des propos inappropriés qui pourraient inciter à la violence. Mais, ce n’est pas pour autant une raison de les rapporter», a-t-il estimé.

Revoir la nomenclature des activités de jeunes

Mohamed Hattab a souligné, hier à Mila, «la nécessité de mettre à jour, à court terme, de la nomenclature des activités des jeunes, pour la conformer aux développements en cours et aux aspirations de la jeunesse». En marge de l’inauguration d’un camp de jeunes, baptisé au nom du martyr du devoir, Kamel Touattou, dans la commune de Terai Bainan (nord de Mila), le ministre a précisé que cette mise à jour est dictée par la politique de la cohésion nationale, notamment dans le secteur de la jeunesse et des sports, mettant en avant l’importante que représente la catégorie de jeunes dans le pays. Il a, dans ce contexte, cité le cas de la wilaya de Mila qui compte près de 400.000 jeunes. «L’accompagnement de cette catégorie de jeunes par le secteur de la Jeunesse et des Sports se fait, notamment à travers l’investissement dans les ressources humaines, ainsi que la gestion rationnelle de diverses structures et établissements de jeunes, afin de répondre à leurs aspirations» a également souligné M. Hattab.

L’Algérie, troisième en Afrique en matière d’infrastructures sportives

Il a indiqué que l’Algérie occupe «la troisième place en Afrique en matière de structures sportives, après l’Afrique du Sud et le Nigeria». Le ministre a précisé que «l’Algérie dispose d’infrastructures et d’établissement sportifs considérables,avec un total de 53 complexes sportifs», aux côtés des deux nouveaux complexes à réceptionner «prochainement» dans les wilayas d’Oran et de Tizi Ouzou, ajoutant que le sport dans le pays «va pour le mieux». M. Hattab a souligné que le non-candidature de l’Algérie pour abriter la Coupe d’Afrique des nations (CAN- 2019) n’est «pas due à un manque d’infrastructures sportives, mais pour d’autres considérations et circonstances».