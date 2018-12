6es cours de mÃ©decine du sport : M. Hattab donne le coup dâ€™envoi

Visant principalement à améliorer la prise en charge de l'athlète sur le plan physique, psychologique et diététique, cette conférence, à laquelle ont assisté pratiquement l'ensemble des fédérations sportives, ainsi que quelques présidents de club, a été organisée conjointement par la commission médicale du comité olympique algérien et la solidarité olympique. Avec pour thème «Protection de la santé et de l'intégrité de l'athlète», ces cours ont été animés par des spécialistes du domaine issus de plusieurs institutions spécialisées (l'ESSTS, le CNMS, le CNA et le COA... ), à l'image des professeurs A. Harem, S. Bounemri, M. Yahiaoui, B. Damas ou encore les docteurs F. Chouiter, M. Belhoucine et D. Reggad. Ainsi, quatre axes, suivis de débats, ont été développés par les différents intervenants, à savoir la préparation physique, la récupération, la protection physique et morale, et le dopage. Dans son allocution d'ouverture, le premier responsable du secteur du sport et de la jeunesse a tenu à soulever l'importance et le rôle de la médecine dans le développement du sport. «Avant toute chose, je tiens à féliciter le président du COA, M. Mustapha Berraf, fraîchement élu à la tête de l'association comités nationaux olympique africain. C'est le premier Algérien à accéder à ce poste. C'est un honneur pour le pays. Pour ce qui est de cette rencontre, je remercie les organisateurs pour le choix judicieux des quartes thèmes, qui sont tout à fait en accord avec l'actualité et la réalité du terrain. En effet, les sujets abordés permettent de mieux cerner et de souligner l'importance de la prise en charge médicale de l'athlète avant, pendant et après la compétition. Un bon suivi permet sans doute à nos athlètes de progresser et surtout de s'épanouir dans un environnement sain. Par ailleurs, je voudrais souligner le rôle prépondérant joué par le centre national médecine du sport dans le développement de la pratique sportive. À ce sujet, j'annonce l'ouverture prochainement de quatre nouveau centres régionaux au niveau d'Alger, Constantine, d’Oran et d’Ouargla. D'autre part, il ne faut pas non plus négliger les actions menées par l'Agence nationale de contrôle antidopage, qui permettent la préservation de la santé de l'athlète et la protection de l'étique sportive. Au niveau du secteur dont je suis responsable, nous attendrons les résultats de cette conférence, dont les débats seront sans nul doute enrichissants, pour voir quelles sont les actions à mener et les mécanismes à mettre en place pour répondre aux besoins de cet aspect important de la pratique sportive», a déclaré M. Mohamed Hattab. Pour sa part, le président du comité olympique algérien a réaffirmé la mobilisation de son instance à travailler en étroite collaboration avec le MJS, pour le développement du sport national et son engagement à mettre en place les moyens nécessaires pour préserver la santé des athlètes. «La prise en charge de la santé de l'athlète est un aspect très important pour sa progression et son épanouissement, notamment les athlètes de haut niveau. Le Comité olympique ne peut qu'adhérer et soutenir toute initiative et action allant dans ce sens. Une bonne prise en charge est vraiment indispensable pour atteindre le haut niveau et réaliser de grandes performances. Le COA sera toujours disposé à travailler en étroite collaboration avec le ministère de la jeunesse et des sports et les différentes instances rattachées au secteur pour le développement du sport national et l'épanouissement de nos athlètes», a souligné Mustapha Berraf.

Rédha M.