TENNIS, Masters/ATP : Quatre villes dÃ©fient Londres

Tokyo, Singapour, Turin et Manchester sont les quatre dernières rivales de Londres pour accueillir le Masters de tennis de fin de saison entre 2021 et 2025, a annoncé vendredi l'ATP, dont la décision n'est pas attendue avant mars 2019. Le Masters, qui réunit en fin d'année les huit meilleurs joueurs de la saison pendant une semaine, est organisé dans la capitale britannique depuis 2009 et, au moins, jusqu'en 2020. Plus de quarante villes ont exprimé leur intérêt pour organiser le tournoi depuis que le processus de candidature a été lancé en août, précise l'ATP en dévoilant les cinq (trois en Europe et deux en Asie) retenues dans sa short-list. «Le niveau d'intérêt que nous avons reçu du monde entier durant le processus de candidature reflète le riche héritage de ce tournoi unique», a estimé le président de l'ATP Chris Kermode. Depuis sa première édition en 1970, organisée à Tokyo, le Masters a voyagé à travers le monde, s'installant notamment à New York, Francfort, Houston, Shanghai, puis Londres. Son plus long bail reste ses treize ans passés au Madison Square Garden à New York, entre 1977 et 1989. Avec six sacres, Roger Federer est le joueur le plus titré dans l'histoire de l'épreuve. Mi-novembre, la dernière édition a été remportée par le jeune Allemand Alexander Zverev, N.4 mondial, aux dépens du N.1 mondial Novak Djokovic.