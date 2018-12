NATATION, Mondiaux-2018 (100m nage libre) : Oussama Sahnoune, Ã©liminÃ©

Le nageur algérien Oussama Sahnoune a été éliminé aux séries de l'épreuve du 100m nage libre des Championnats du monde en petit bassin (25 mètres) qui se déroulent à Hangzhou (Chine). Engagé dans la 11e série, Sahnoune a terminé la course dans la 3e position avec un chrono de 47.33, derrière les deux qualifiés de cette série dominée par l'Américain Pieroni Blake (46.39) devant l'Italien Zazzeri Lorenzo (47.16). Déjà éliminé aux séries des 50 m nage libre, le sociétaire du célèbre Cercle des nageurs de Marseille (France) a pris la 17e place au classement général des séries, lui qui était attendu comme le seul et unique espoir de médaille de la Fédération algérienne de natation (FAN) aux Mondiaux de Hangzhou. L'Algérie a pris part aux 14es Mondiaux qui enregistrent la présence de plus de 960 athlètes représentant 178 pays avec quatre nageurs, tous éliminés aux séries : Oussama Sahnoune (50m et 100m nage libre), Jaouad Syoud (200m quatre nages), Souad Cherouati (400m et 800m nage libre) et Hamida Rania Nefsi (400m quatre nages et 100m quatre nages).