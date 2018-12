Tunisie : Alain Giresse vise le dernier carrÃ© de la CAN-2019

Le nouveau sélectionneur de l'équipe tunisienne de football, le Français Alain Giresse, a affirmé, ce vendredi, que l'objectif était d'atteindre le dernier carré de la prochaine Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 (15 juin - 13 juillet). «L'objectif, c'est de franchir le palier où l'équipe nationale reste bloquée pour le moment, les quarts de finale à la CAN (...), pour envisager légitimement d'aller en demi-finales (...) sans que ça nous empêche d'aller plus loin», a déclaré Giresse lors d'un point de presse tenu au lendemain de sa désignation à la tête des «Aigles de Carthage». Alain Giresse (66 ans) s'est engagé pour un contrat jusqu'au 30 juin 2020, en remplacement du Tunisien Faouzi Benzarti, limogé. Giresse, passé notamment par le Sénégal et le Mali, a précisé que son contrat est «renouvelable en fonction du résultat et du travail effectué». La Tunisie n'a plus atteint les demi-finales de la CAN depuis 2004, l'année où elle avait remporté l'épreuve à domicile pour la seule fois de son histoire. L'ancien international français a été préféré à d'autres techniciens, à l'image de Sabri Lamouchi, fraîchement remercié par Rennes, Paulo Duarte, en poste au Burkina Faso, ou encore Hugo Broos, vainqueur de la CAN-2017 avec le Cameroun. Le pays organisateur de la CAN-2019 sera connu le 9 janvier prochain. La CAF a décidé de retirer l'organisation au Cameroun, en raison du retard accusé dans les travaux des stades devant abriter les rencontres. L'Egypte et l'Afrique du Sud ont déposé officiellement leur candidature pour reprendre l'organisation.