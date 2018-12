USMA : Serrar, serein malgrÃ© tout

La fin de l'année 2018 laisse un goût d'inachevé à l'USM Alger qui s'est faite éliminée sans gloire de la coupe arabe des clubs champions. Déjà mis hors course en coupe d'Afrique, les Rouge et Noir n'ont plus que le championnat et la coupe pour sauver leur saison. Leader à l'issue de la phase aller, ce n'est pas gâché tant que ça, mais quand même... Abdelhakim Serrar est dans une situation inconfortable. Il le dit lui-même, l'élimination de l'USMA en coupes internationales passe mal. Très mal même. Et pour cause, le directeur général de l'USMA avait promis une coupe d'Afrique aux supporters de l'USMA en début de saison. Quelques mois après, les Rouge et Noir sont éliminés de la coupe de la CAF et de la Coupe Arabe des clubs champions en dépit de leur victoire (2-0) au match retour face à Al Marreikh du Soudan.

«Nous sommes déçus d'avoir perdu ces deux objectifs. Je comprends parfaitement la frustration de nos supporters qui se sont exprimés sur le sujet dans les réseaux sociaux. Au vu de notre expérience, il n'y a pas lieu de s'alarmer», a tenu à rassurer le dirigeant de l'USMA.

Abdelhakim Serrar a eu un avis plutôt mitigé au moment de juger le bilan de son entraîneur Thierry Froget, coupable selon ses dires de beaucoup de «bêtises» dans sa gestion tactique des deux matches face à Al Marreikh. «Froger a commis des bêtises sur le plan tactique. Son coaching a été approximatif. Mais en parallèle, il a fait de bonnes choses. Notamment dans le domaine de la gestion du groupe. Il y a plus de discipline. Les joueurs prennent de moins en moins de cartons rouges», estime Serrar.

Par ailleurs, Serrar estime qu'il a lui aussi sa part de responsabilité dans le bilan de son équipe à mi-chemin. L'ancien président de l'ES Sétif, qui s'est exprimé longuement au site du club, a jugé que «le recrutement effectué à l'intersaison n'est pas judicieux. Nous avons commis des erreurs impardonnables dans le choix de certains joueurs et des postes qu'il fallait renforcer. Il est vrai qu'à cette période, le contexte n'était pas très favorable, mais force est de constater qu'on a commis bien des erreurs. aujourd'hui, seul Ebara (7 buts) a donné satisfaction. Les contrats de Mexes et Mezghrani ont été résiliés à l'amiable. Sept autres joueurs seront prêtés cet hiver», a déclaré Abdelhakim Serrar.

En parlant du recrutement justement, le moins que l'on puisse dire est que le directeur général de l'USMA n'a pas perdu son temps durant ce mercato, puisqu'il a déjà recruté trois joueurs, en l'occurrence El Arbi, le Camerounais Vivien et enfin le Libyen El Laffi qui s'est engagé, vendredi, pour deux ans et demi. Ceci fait que l'USMA compte en son sein trois joueurs étrangers et il va falloir dans ce cas prêter un d'entre eux (éventuellement Vivien, avancent certaines sources) dans le cas où la FAF venait à refuser d'adopter la loi de l'UNAF qui fait des joueurs issus de cinq pays maghrébins des joueurs communautaires.

