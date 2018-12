COA, M.â€ˆMustapha Berraf : Â« les jeunes talents auront lâ€™occasion de briller Â»

Le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Mustapha Berraf, a affirmé que l'occasion sera donnée aux jeunes athlètes ayant des capacités et des talents dans divers sports de se distinguer dans diverses compétitions sportives nationales et internationales.

S’exprimant lors de l'ouverture d'une journée d'étude olympique sur la découverte et la sélection de jeunes talents sportifs, organisée par l'Ecole régionale des sports olympiques à «El Alia» de la capitale des Ziban, M. Berraf a mis l’accent sur la nécessité d'exploiter les capacités des jeunes talents dans divers sports dans le but d'honorer le sport algérien dans les compétitions internationales. Le même responsable a ajouté que l'atmosphère de coopération et la sérénité qui caractérise les relations entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et le Comité olympique et sportif algérien ainsi que les associations, les fédérations et les clubs sportifs permettra, selon lui, d'offrir des perspectives prometteuses aux jeunes talents dans le but d'améliorer leur performance et de se hisser au niveau international. De son côté, Saliha Bounemri, ancienne entraîneur de handball et professeure à l'Ecole supérieure des technologies du sport à Alger, a souligné dans son intervention portant sur la nécessité de «la découverte et la sélection de jeunes talents sportifs», de donner la priorité aux catégories des minimes. Elle a ajouté que les équipes sportives ont besoin des talents qui créent la différence et qui retiennent l’attention des entraîneurs, assurant que la sélection et l’accompagnement de cette catégorie obéissent à des facteurs pédagogiques et une méthodologie scientifique.

Pour sa part, la chercheuse en science du sport, Nabila Mimouni, a souligné l'importance de la sélection dans le sport d'élite qui permet d'obtenir un champion grâce à la formation depuis le plus jeune âge, ajoutant que l'entraîneur peut déterminer la discipline appropriée pour l'athlète après une série de tests étalés sur plusieurs années.

Cette chercheuse a également révélé que la préparation des athlètes qui gagnent des médailles passe par le sport scolaire considéré comme «un réservoir de champion» ainsi que «la formation d’entraîneurs diplômés et qualifiés pouvant combiner les aspects théoriques et pratiques». A noter que cette journée olympique relative à la sélection des jeunes talents sportifs, qui a été organisée par le COA, a été marquée par des séances de cours pratiques de football, karaté, athlétisme et handball.