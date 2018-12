Dans la lucarne : Lâ€™effet Â«dominoÂ»

lLa CAN-2019 comme on le sait n’aura pas lieu au Cameroun. C’est une certitude qu’on ne peut remettre en cause surtout que les dirigeants camerounais ont accepté le verdict de l’Assemblée générale de la CAF. Pourtant, l’ancien président de la CAF, Hayatou, qui n’avait pas été réélu en mars 2017, avait officiellement octroyé l’organisation au Cameroun son pays. À priori, le Malgache Ahmad Ahmad, qui avait pris les rênes depuis, veut tout «domestiquer», puisqu’il vient de tout chambouler en prenant la décision de donner la CAN-2021 au Cameroun. Par conséquent, on comprend maintenant pourquoi les dirigeants de ce pays avaient décidé, eux aussi, de ne pas arrêter les travaux de construction des infrastructures et notamment les stades qui sont encore en souffrance. Il y a aussi l’aspect sécuritaire qu’il faudra prendre en considération, eu égard à son importance. De plus, les 24 pays qui vont animer la prochaine CAN devront se soucier, plus que tout, de leur propre sécurité. En retirant la CAN-2019 au Cameroun, mais en lui attribuant celle de 2021 en Côte d’Ivoire, n’avait fait que rendre les choses plus compliquées. Les responsables sportifs et politiques ivoiriens viennent à peine de sortir de leur torpeur en saisissant le Tas de Lausanne du fait qu’il sont contre la décision de la CAF, qu’ils estiment unilatérale et cela sans même demandé l’avis des premiers concernés qui sont les Ivoiriens. Ils en avaient bénéficié d’une façon claire et responsable du fait que ce sont les membres de l’AG de la CAF qui avaient décidé d’organiser la CAN-2021 en Côte d’Ivoire. Ils ne comprennent pas leur décision, contre toute logique, de retirer officiellement l’organisation de la prochaine CAN à la Côte d’Ivoire pour le Cameroun. Heureusement que le «risible et le drôle ne tuent pas ». Peut-on changer une décision rétroactivement. En tout cas, les Ivoiriens sont sceptiques et ne sont pas de l’avis de la CAF, puisqu’ils ont l’intention de saisir le TAS pour recouvrer leurs droits pour le moins «spoliés» à leurs yeux par une CAF qui n’en fait qu’à sa tête. On commence à se poser des questions sur la gestion du Malgache, Ahmad Ahmad... Outre cela, on a décidé, toujours dans le chapitre des consolations, de donner l’organisation de la prochaine CAN, celle de 2023 à la Côte d’Ivoire. Il a aussi prévu l’organisation de la CAN 2025 à la Guinée. C’est un peu l’effet «domino», il a tout changé, en maintenant cependant les mêmes pays choisis initialement par Issa Hayatou. A priori, il n’a fait qu’un changement dans le temps sans apporter des justificatifs. Si l’on suit la logique du président de la CAF, les pays choisis par l’AG de Hayatou n’étaient pas à « jour » pour l’organisation de la CAN, pas prêts pour accueillir la « famille sportive » africaine surtout que l’organisateur devra s’occuper de 24 équipes, mais aussi de six stades. Ce qui n’est pas rien ! Cela demande une grande infrastructure, mais aussi des moyens d’hébergement conséquents et aussi une grande fluidité des moyens de transport… Lorsqu’on voit les problèmes financiers dont la plupart des pays sont confrontés, on subodore, d’ores et déjà, que ce ne sera pas une sinécure pour le pays qui devra organiser la prochaine CAN. Ce que l’on constate aussi, c’est que les pays sollicités à présenter leurs candidatures ne sont pas «chauds». Il y a lieu de mettre en exergue le fait que le Maroc, qui n’avait pas réussi à organiser le Mondial-2026, battu par le dossier américain, canadien et aussi mexicain, n’est plus intéressé. Leur ministre des Sports avait même affirmé que son pays n’avait jamais songé à présenter sa candidature. Face à la force de ce «trio», on peut dire qu’il n’y a pas photo. De plus, certains pays arabes avaient voté pour le dossier de la «troïka». Toutefois, le Maroc, sur le plan infrastructurel, était apte à organiser la prochaine CAN qui était prévue au Cameroun, mais voilà qu’il surprend tout le monde en se retirant. Par conséquent, on peut dire que les candidatures ne «courent plus les rues». Au départ, ni l’Afrique du Sud, ni l’Egypte n’étaient intéressés par l’organisation de la CAN-2019 nonobstant qu’il ne reste que six mois pour cette échéance. Certes, ils sont prêts, mais…Le Ghana, l’Egypte et l’Afrique du Sud sont capables de relever le défi de l’organisation d’une CAN qui tienne la route et ne soit pas la «risée» du monde, surtout qu’en 2015, il y avait le retrait du Maroc remplacé au pied levé par la Guinée équatoriale. Il faut dire que la CAF n’a pas fini de nous étonner par ses changements intempestives qui restent déroutants.

Hamid Gharbi